Colón consiguió una importante victoria por 1-0 frente a Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano y avanzó a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, en su camino por conseguir el ascenso. Tras el final del encuentro, el director deportivo sabalero, Diego Colotto, protagonizó una particular celebración al subirse al alambrado para festejar el resultado.
Video: el eufórico festejo de Diego Colotto en el alambrado tras la victoria de Colón
El director deportivo sabalero se trepó al alambrado del Nuevo Francisco Urbano y compartió la celebración con los hinchas y allegados luego del encuentro en Buenos Aires.
Luego del triunfo como visitante, Colotto se acercó al alambrado y se trepó para compartir la alegría con los allegados y los hinchas de Colón que estuvieron presentes en el estadio.
La imagen del director deportivo durante los festejos quedó registrada en distintos videos y publicaciones que circularon en las redes sociales.
Colón avanzó a las semifinales
El equipo santafesino se impuso por 1-0 ante Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano. Con este resultado, consiguió la clasificación a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, instancia en la que continuará en busca del ascenso.
La celebración alcanzó a distintos integrantes de la delegación sabalera. El cuerpo técnico encabezado por Iván Delfino y otros referentes vinculados al club también expresaron su alegría tras conseguir el pase a la siguiente instancia.