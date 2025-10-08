Iván Delfino, ex DT de Colón, va por el ascenso

La competencia se enciende y ya dentro del Reducido, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Patronato el próximo domingo 12 de octubre desde las 19.10 en el estadio Ciudad de Río Cuarto, por la primera fase de la Primera Nacional 2025, que definirá el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.
Las realidades entre ambos equipos son muy diferentes. El equipo dirigido por Gabriel Gómez deberá ganar para seguir en carrera, ya que el conjunto que conduce Iván Delfino (segundo en su zona) cuenta con ventaja deportiva, lo que significa que un empate lo clasificará automáticamente a los cuartos de final.
Claramente, la visita afrontará un duelo decisivo ante un rival que fue protagonista durante toda la temporada y que llega a esta instancia con buen rendimiento y confianza, además de ser muy fuerte en su casa y ante su gente. En esta primera ronda, los cruces son a partido único, con enfrentamientos cruzados entre las zonas A y B: 2°A vs 8°B, 3°A vs 7°B, 4°A vs 6°B y así sucesivamente.
Iván Delfino. Crédito: Gentileza Estudiantes Río Cuarto
Mientras tanto, los líderes de cada grupo, Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, se medirán por el primer ascenso en una final única en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense), este sábado desde las 17. Este partido contará con VAR (estará a cargo de Héctor Paletta), y que el árbitro encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez. El perdedor de ese duelo ingresará, luego, en los cuartos del Reducido, instancia que se disputará con series de ida y vuelta y con la ventaja deportiva a favor del mejor ubicado en la tabla general.
Estudiantes buscará hacer valer su garra para seguir en carrera dentro de un torneo que es largo y muy arduo para quienes supieron sostenerse en lote de arriba durante gran parte del torneo. Patronato, en tanto, intentará dar el golpe ante uno de los equipos más sólidos de este 2025, sabiendo que solo la victoria le permitirá avanzar.
La competencia continuará con las semifinales también a doble partido, manteniendo el mismo sistema. En cambio, la final por el segundo ascenso no otorgará ventaja deportiva: en caso de empate global, el ascenso se definirá por penales. El sueño de llegar a la máxima categoría sigue más latente que nunca para este Estudiantes que, un año más, inicia su camino con ilusión y con el respaldo de su gente, en una fase que año tras año se transforma en uno de los capítulos más emocionantes del fútbol del interior.
Nadie querrá perderse el duelo del domingo en Río Cuarto y ante ello la dirigencia celeste "activó" una nueva categoría para adquirir los accesos al estadio sin necesidad de ser socio. Ingresando al enlace o escaneando el QR en las redes sociales los interesados podrán elegir a qué tribuna ir para presenciar el partido del domingo frente a Patronato. Tendrán que completar sus datos de compra y automáticamente recibirán el acceso en el mail. Un método ágil y seguro que les permitirá a todos los futboleros de la ciudad presenciar el cruce del Reducido en el Candini, un duelo clave en Primera Nacional.
