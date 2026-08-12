El penal que Juan Cruz Robledo sancionó a favor de Colón ante San Telmo tuvo consecuencias. El árbitro no fue designado para la fecha 25 de la Primera Nacional ni para otras categorías del ascenso, luego de quedar en el centro de las críticas por la jugada que definió el partido.
La AFA dejó sin fecha a dos árbitros: uno de ellos sancionó el penal del triunfo de Colón
El juez no fue designado para la jornada 25 de la Primera Nacional después de su fallo ante San Telmo. Bryan Ferreyra, protagonista de otra decisión cuestionada, tampoco dirigirá.
La acción ocurrió a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Martín Batallini intentó despejar un centro dentro del área. La pelota impactó en la zona del pecho y abdomen del defensor, pero Robledo interpretó una mano y cobró penal para el Sabalero.
El penal que cambió el partido
La decisión permitió que Colón consiguiera el gol con el que terminó derrotando 1-0 a San Telmo en el Brigadier López, por la fecha 24 de la Zona A.
Las imágenes televisivas no demostraban que el balón había impactado totalmente en el brazo del defensor. Pese a encontrarse de frente a la acción y sin jugadores que obstaculizaran su visión, Robledo señaló el punto penal.
El fallo generó fuertes protestas del conjunto visitante y cuestionamientos posteriores, especialmente porque la Primera Nacional no cuenta con VAR para revisar este tipo de decisiones durante los encuentros.
Otro árbitro quedó afuera
Robledo no fue el único juez sin designación después de una fecha marcada por las polémicas. Bryan Ferreyra tampoco aparecerá en la próxima jornada del ascenso.
Ferreyra quedó cuestionado por un penal sancionado en el empate 1-1 entre San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan. En aquella acción, un defensor rechazó con el pie, pero el árbitro terminó cobrando una supuesta mano.
Ambos fallos se produjeron durante la misma fecha y derivaron en que los dos jueces quedaran fuera de las designaciones siguientes.
El particular antecedente de Robledo
El encuentro frente a San Telmo había sido apenas el segundo partido de Colón dirigido por Juan Cruz Robledo. Curiosamente, su único antecedente previo con el Sabalero también había sido contra el conjunto de la Isla Maciel.
Aquella presentación se produjo el 16 de agosto de 2025, cuando Colón cayó 1-0 como visitante. Robledo volvió a cruzarse con ambos equipos casi un año más tarde, esta vez en Santa Fe.
Para la fecha 24, la AFA lo había designado junto a los asistentes Matías Balmaceda y Diego Romero, con Marcelo Sanz como cuarto árbitro.