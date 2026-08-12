Delfino ha tenido un par de buenas noticias en el avance de la semana, sobre todo porque Garate y Lértora estarán en óptimas condiciones de ser tenidos en cuenta para el sábado, cuando Colón reciba la visita de Patronato en el segundo partido del nuevo entrenador rojinegro, tratando de volver a ganar para seguir prendido en las primeras posiciones de la zona A de la Primera Nacional.
Delfino tendría un par de dudas si es que no decide repetir el equipo
Colón ganó en la presentación del técnico, pero hay jugadores que no tuvieron una buena tarde y otros que, cuando entraron, le dieron una fisonomía distinta al equipo. Lértora y Garate están recuperados.
Por otro lado, es buena también la evolución de Bonansea, que padeció un esguince de rodilla y continúa con su recuperación. De todos modos, es muy difícil que Delfino modifique el esquema y que jueguen los dos “9”. Si Bonansea está bien, elegirá entre él y Garate para quedarse con el puesto de ataque.
Defensa sin cambios en Colón
En el sector en el que no se plantean dudas, es en defensa. Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet continuarán en la formación titular. En el medio, Marcioni y Lértora seguirán, en tanto que no fue bueno el trabajo de Antonio (¿entrará Toledo en su reemplazo?) y el equipo cambió y tuvo más opciones de juego cuando se produjo la entrada de Franco García por el sector izquierdo.
En este último caso, la duda es la continuidad de Leandro Allende o el ingreso desde el arranque del “Wachi”. Son dos jugadores totalmente diferentes, uno más defensivo (Allende) y el otro más de ataque (García), incluso con diferentes perfiles.
Lago se sintió más cómodo y participativo cuando entró García y produjo algunos buenos encuentros con el extremo. Colón no solo marcó el gol en ese lapso, sino también supo fabricar varias opciones de gol que no pudo concretar.
Polémica arbitral en el último partido
A propósito del gol de Colón, el árbitro del partido con San Telmo que sancionó el discutido penal a favor de los rojinegros (Juan Cruz Robledo) fue “parado” este fin de semana y no dirigirá ningún partido. Su actuación fue cuestionada por la gente de San Telmo y de allí que es posible que se haya determinado esta decisión que emana del Colegio de Arbitros. En cuanto a la justicia de la victoria de Colón, habrá que decir que no necesitaba de un penal discutido para merecer el triunfo, ya que fue más que San Telmo e hizo figura a Enrico, el arquero rival.
Volviendo a la formación sabalera para recibir a un necesitado Patronato, que lleva diez partidos sin ganar, hay chances de que se pueda repetir buena parte de la formación que jugó contra San Telmo. Es decir que un tentativo once sería con Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Lértora, Antonio o Toledo y Allende o Franco García; Lago y Garate.
El partido del sábado se jugará a partir de las 16.30 y tendrá como árbitro a Fabrizio Llobet; asistente 1, Juan Del Fueyo; asistente 2, Sebastián Osudar y cuarto árbitro, Facundo Rojo Casal. Luego de este encuentro, Colón irá a Los Polvorines para visitar a San Miguel, el sábado de la semana que viene.
Patronato enfrenta un desafío crucial
Por el lado de Patronato, en Barrio Villa Sarmiento se vive un clima de máxima tensión, pero también de absoluta concentración. Marcelo Candia no anduvo con rodeos para definir el duelo de este sábado a las 16.30 en el Cementerio de los Elefantes: "Se viene un partido difícil en Santa Fe. A esta altura son todas finales para nosotros, el que no lo entienda así, no puede jugar". Y aunque resaltó la buena relación entre ambas instituciones, fue contundente: "Es como un clásico", señaló el entrenador de Patronato, reconocido hincha del “Patrón”.
El empate 2-2 rescatado como visitante frente a Colegiales dejó sensaciones encontradas: por un lado, la muestra de carácter al levantar un resultado adverso; por el otro, la confirmación de desatenciones defensivas que ante un rival de la jerarquía de Colón se pagan caro.
De cara al choque en el Brigadier General Estanislao López, el DT analiza retoques en la estructura del equipo. Una de ellas sería el retorno de Brandon Cortés, quien tras haber quedado al margen por molestias físicas y cuadros gripales, el volante creativo entrena con normalidad y asoma como la principal carta para darle fútbol y generación al ataque.
Candia destacó públicamente el sacrificio de jugadores como Juan Salas por adaptarse a posiciones no habituales. La duda en el eje medio pasa por sostener a Augusto Picco o darle pista a Marcos Enrique para batallar la posesión ante el mediocampo de Iván Delfino.
La dupla compuesta por Franco Soldano y Tomás Attis se encamina a mantenerse en el frente de ataque, teniendo como alternativa a otro ex Unión, Diego Armando Díaz, quien el lunes estuvo en el 15 de Abril observando el desempeño de sus ex compañeros.
Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Augusto Picco (o Marcos Enrique), Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis, son los que se encaminan a ser titulares en el encuentro de este sábado en el Centenario.
El choque de este sábado no solo mide dos presentes futbolísticos opuestos, sino también dos realidades institucionales. Mientras la dirigencia intenta aplacar el malestar expuesto por el capitán Alan Sosa sobre deudas salariales y falta de respaldo, Candia apega a la mística interna para dar el batacazo en Santa Fe. "Me siento con fuerzas para seguir adelante, sufro como un hincha más porque lo soy, pero veo que los muchachos se tiran de cabeza y eso es rescatable", concluyó el DT, que buscará oxigenar a Patronato en la tabla.