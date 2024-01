El zaguero fue duro con "Wanchope"

El "palito" de Goltz para Ábila: "Nadie está por encima de Colón"

Paolo es, junto a Vega, Toledo y Guille, de los llamados "sobrevivientes" del equipo que se fue al descenso en la cancha de Newell's. "Me tocó ser campeón y pasar cosas malas; no me podía ir así...", dijo el zaguero.