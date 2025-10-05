Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional en la última fecha del torneo

Colón ganó este domingo por la tarde por 1 a 0 ante Defensores Unidos de Zárate en el marco de la fecha 34, la última de la fase regular de la Primera Nacional.
El Sabalero ganó 1 a 0 ante Defensores Unidos de Zárate que descendió al igual que Talleres de Remedios de Escalada. La punta de la zona B fue para Gimnasia de Mendoza, que disputará la final ante el líder de la zona A, Deportivo Madryn. También quedaron definidos los cruces para el reducido.
Colón ganó este domingo por la tarde por 1 a 0 ante Defensores Unidos de Zárate en el marco de la fecha 34, la última de la fase regular de la Primera Nacional.
Con este resultado, el equipo de Ezequiel Medrán terminó 16° en la tabla de posiciones con 34 puntos, 22 goles a favor y 39 en contra.
En tanto que el CADU fue uno de los cuatro equipos descendidos. También perdió la categoría en la zona B Estudiantes de Remedios de Escalada. En la zona A, lo hicieron Alvarado de Mar del Plata y Arsenal de Sarandí.
El final del torneo definió también los líderes de las dos zonas que disputarán la primera final por el ascenso a la primera división. El encuentro será entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn. Se jugará a doble partido y el Lobo mendocino definirá la serie como local por sacar más puntos (63 sobre 60), aunque sin ventaja deportiva.
El perdedor de la final se sumará al reducido en cuartos de final. A partir de esta instancia habrá también partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva para el mejor ubicado, que define como local. En semifinales se mantiene el mismo esquema.
Al reducido clasificaron los siete primeros de cada grupo que se eliminarán con duelos a partido único. Los cruces quedaron establecidos de la siguiente manera:
Atlanta (L) vs. Chaco For Ever
Tristán Suárez (L) vs. Agropecuario
Gimnasia y Tiro (L) vs. Temperley
Gimnasia de Jujuy (L) vs. San Miguel
D. Morón (L) vs. San Martín de Tucumán
Estudiantes BA (L) vs. Deportivo Maipú
Estudiantes de Río Cuarto (L) vs. Patronato
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.