Fútbol de ascenso

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional en la última fecha del torneo

El Sabalero ganó 1 a 0 ante Defensores Unidos de Zárate que descendió al igual que Talleres de Remedios de Escalada. La punta de la zona B fue para Gimnasia de Mendoza, que disputará la final ante el líder de la zona A, Deportivo Madryn. También quedaron definidos los cruces para el reducido.