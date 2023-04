Habló de la Victoria en La Bombonera

Nacho Chicco: "Son tres puntos de oro para nosotros"

El arquero de Colón dijo, respecto del gol de Boca, que “los chicos me dijeron que la pelota se iba afuera, pero se desvió en Facundo Garcés y no me dio tiempo a sacarla, pero la manoteé”.