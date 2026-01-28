#HOY:

Unión, en el informe de la AFA: cuántos socios tiene y qué lugar ocupa en Primera

La AFA difundió su informe anual de clubes y el ranking de socios de Primera. Conoce el puesto de Unión en el listado.

Foto: Fernando Nicola
Un número que no es solo estadística: también marca la escala de gestión cotidiana. En el informe anual difundido por la AFA, Unión aparece con 22.774 socios y se posiciona 17° entre los equipos de la Liga Profesional.

En la parte alta del listado, River y Boca vuelven a dominar por volumen de afiliados, seguidos por Independiente. Más atrás, el informe muestra la consolidación de Rosario Central en el lote de arriba, en una tabla que mezcla grandes históricos con proyectos en crecimiento.

En ese mapa, Unión queda en una franja intermedia: lejos de los gigantes por escala, pero dentro del pelotón que sostiene estructura, demanda y vida social con números constantes. El reporte no incluye a Colón por no competir en Primera.

El ranking completo

  • River: 352.712 socios.
  • Boca: 282.644
  • Independiente: 165.262
  • Rosario Central: 104.951
  • Racing: 102.707
  • San Lorenzo: 89.717
  • Newell’s (Rosario): 84.759
  • Vélez: 79.083
  • Talleres (Córdoba): 70.582
  • Huracán: 68.755
  • Belgrano (Córdoba): 67.318
  • Estudiantes: 55.871
  • Lanús: 36.206
  • Gimnasia y Esgrima (La Plata): 35.389
  • Instituto (Córdoba): 29.156
  • Atlético Tucumán: 27.956
  • Unión (Santa Fe): 22.774
  • Argentinos Juniors: 20.069
  • Independiente Rivadavia (Mendoza): 18.926
  • Banfield: 16.803
  • Sarmiento (Junín): 9.340
  • Tigre: 9.181
  • Platense: 9.132
  • Defensa y Justicia: 7.400
  • Central Córdoba (Santiago del Estero): 6.567
  • Aldosivi (Mar del Plata): 5.604
  • Barracas Central: 3.107
  • Deportivo Riestra: 1.007
