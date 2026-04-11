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Fue este viernes 10 de abril

Unión pagó y quedó al día: DT, jugadores y todo el personal

Como marcan los tiempos del fútbol, el plantel profesional y el cuerpo técnico que encabeza Leo Madelón percibieron el sueldo de febrero. Los empleados del club cobraron el mes de marzo.

Unión pagó y quedó al día: DT, jugadores y todo el personal. Foto: Fernando NicolaUnión pagó y quedó al día: DT, jugadores y todo el personal. Foto: Fernando Nicola
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“La voluntad siempre está, los jugadores lo saben, Leo lo mismo y ni qué hablar los empleados del club”, dice el tesorero Rodrigo Rosso. Lo concreto es que la tesorería del Club Atlético Unión logró este viernes “pagar todo” y quedar “totalmente al día” con las obligaciones salariales.

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En el caso del plantel de fútbol profesional y todo el staff técnico que encabeza Leonardo Carol Madelón, cobraron el mes de febrero. En el fútbol, se paga “a mes terminado”. O sea, desde el 25 de marzo era exigible febrero. A priori, por lo que pudo averiguar El Litoral, es un monto aproximado a los 500.000 dólares.

Por otro lado, los empleados del Club Atlético Unión percibieron de manera total los haberes del mes de marzo. “Somos la PyMes más grande de la ciudad, con casi 400 empleados”, dicen en López y Planes.

Sin percibir lo de Racing (ventas de Balboa y Nardoni) y sin destrabar el embargo de sus cuentas por el tema Malcorra, Unión logró pagar todo y quedar al día. El dinero de la TV y el impacto de la cuota societaria, además de algún recurso extraordinario, trajeron alivio para Unión en medio de la crisis de los bolsillos de los argentinos.

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