En Vivo En el 15 de Abril

Unión visita a Estudiantes en un duelo clave: seguí el partido minuto a minuto

El equipo de Madelón marcha cuarto en la zona A con 19 puntos. Sumar de a tres contra un rival tan fuerte no sólo lo dejaría en la punta, sino que le daría más confianza de cara a los Playoffs.