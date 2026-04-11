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Unión visita a Estudiantes en un duelo clave: seguí el partido minuto a minuto

El equipo de Madelón marcha cuarto en la zona A con 19 puntos. Sumar de a tres contra un rival tan fuerte no sólo lo dejaría en la punta, sino que le daría más confianza de cara a los Playoffs.

Unión viene de vencer a Riestra en casa. Foto: Matías PintosUnión viene de vencer a Riestra en casa. Foto: Matías Pintos
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Desde las 17.15, Unión de Santa Fevisita a Estudiantes de La Plata en lo que será la continuidad de la fecha 14 del torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

El equipo conducido por Leonardo Madelón tiene la chance de ganar y liderar la Zona A. Cabe recordar que el tatengue suma 19 puntos y marcha cuarto, por debajo de: Vélez (se enfrentarán en la última fecha), Boca y Estudiantes.

Minuto a Minuto

14:45 / Sáb. 11.04.2026

Las probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Joaquín Pereyra o Matías Magdaleno; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi; José Sosa o Alexis Castro, Fabricio Pérez, Brian Aguirre y Adolfo Gaich.

14:34 / Sáb. 11.04.2026

Estudiantes necesita reaccionar en La Plata

Del otro lado estará un Estudiantes que llega golpeado por la derrota ante San Lorenzo y con la necesidad de volver a ganar ante su gente. El equipo de Alexander Medina intentará aprovechar la localía para recuperar terreno en una fecha importante del campeonato.

14:29 / Sáb. 11.04.2026

Unión llega tras ganarle a Riestra en Santa Fe

El equipo de Madelón afrontará esta salida después de una victoria que le permitió recuperar aire y confianza. El triunfo frente a Riestra en el 15 de Abril reforzó el presente de un equipo que quiere seguir afirmándose en la pelea de su zona.

14:22 / Sáb. 11.04.2026

Yael Falcón Pérez vuelve a dirigir a Unión

La AFA designó a Yael Falcón Pérez como árbitro principal para el partido de este sábado. Estará acompañado por Hugo Páez y Daiana Milone como asistentes, Lucas Comesaña como cuarto árbitro y Fernando Espinoza en el VAR.

La designación de Falcón Pérez no pasó inadvertida en la previa del partido. El juez vuelve a cruzarse con Unión después de aquella polémica reciente en Santa Fe, cuando no se anuló el gol de Miguel Merentiel en el empate 1 a 1 ante Boca.

14:16 / Sáb. 11.04.2026

El partido se juega en UNO y va por TNT Sports

El cruce entre el Pincha y el Tatengue se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi, más conocido como UNO, con transmisión de TNT Sports. Será uno de los partidos destacados de la jornada del sábado en la Zona A.

14:10 / Sáb. 11.04.2026

Unión visita a Estudiantes por la fecha 14 del Apertura

Unión jugará este sábado desde las 17.15 ante Estudiantes en el estadio UNO de La Plata, por la fecha 14 del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón buscará sostener su buen momento y seguir sumando en una zona que entra en su tramo decisivo.

La visita a La Plata aparece como una medida importante para Unión en este tramo del torneo. En una cancha siempre compleja y ante un rival de peso, el equipo santafesino buscará confirmar que su campaña no es casualidad y seguir metido arriba.

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