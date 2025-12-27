Habló el nuevo representante de Dómina: "Queremos que pueda volver a disfrutar de jugar a la pelota"

Protagonista de una de las novelas del 2025 en el mundo Unión, el futuro del delantero santafesino Jerónimo Dómina quedó sellado en el mismo momento en que fue oficializado como nuevo jugador del Cádiz de la Segunda División de España.
Julián Wajnstejn, quien acompaña al delantero desde noviembre pasado, habló de su realidad en Cádiz y de su salida de Unión. Destacó el trabajo del club en inferiores y al presidente Spahn. "Jero quiere dejarle algo al club en agradecimiento", reveló.
Protagonista de una de las novelas del 2025 en el mundo Unión, el futuro del delantero santafesino Jerónimo Dómina quedó sellado en el mismo momento en que fue oficializado como nuevo jugador del Cádiz de la Segunda División de España.
Tras varios meses en conflicto y apartado del plantel profesional, el joven se terminó yendo en condición de libre del club que lo formó y del que es hincha, tras una disputa pública que lo tuvo como protagonista junto con su ex representante Leandro Varino y el presidente tatengue Luis Spahn.
Varios días después de que la "novela" terminara, el que recogió el guante y tomó la palabra fue Julián Wajnstejn, el nuevo agente del futbolista y quien a través de Radio GOL se manifestó en un tono mucho más conciliador, destacando la labor de Unión en la formación de Dómina y dejando en claro que el objetivo del delantero es dejarle el máximo rédito posible a la entidad santafesina.
En primera instancia, consultado sobre la actualidad de Jerónimo, el flamante representante del delantero comentó que "el 5 de enero que es el primer partido después del parate por las fiestas y ya estaría habilitado para jugar. Tanto él como nosotros estamos expectantes y esperando que pueda volver a disfrutar de jugar a la pelota".
Metido de lleno en la situación que se planteó con Unión, Wajnstein comentó que la idea del jugador, de su familia y de su nueva representación es la de "dejarle más dinero al club, aunque eso va a depender de cómo le vaya en el Cádiz, si hay una venta o no hay una venta en el futuro".
"Lo que sí hay que aclarar es que Jero es hincha de Unión y por lo menos desde el primer contacto que tuve siempre me dijo que quería dejarle algo al club en agradecimiento a lo que vivió todos estos años", agregó.
Siguiendo por esta línea, el empresario también tuvo un mensaje conciliador para con la figura de Luis Spahn, diferenciándose claramente de su antecesor: "Quiero agradecerle al presidente que se ha comportado muy bien. Me parece que es el artífice de que Unión esté tan bien como está a nivel de inferiores y en la promoción de los juveniles".
Volviendo a la actualidad de Dómina en Cádiz, Wajnstejn aclaró que para que pueda debutar en su nuevo equipo "no van a cortar a nadie. No sé si después tomará la decisión el club de cortar a alguno, pero será por otro motivo, no por Jero. Desde el primer momento se habló de que iba a ir con el plantel profesional y podría debutar el 5 de enero, contra el Deportivo La Coruña y como visitante".
Además de asumir la representación de Dómina durante el mes pasado, Julián Wajnstejn es el encargado de acompañar los destinos de la carrera deportiva de Tomás Fagioli, el defensor central de 20 años que esta semana selló su primer vínculo profesional con Unión.
Al respecto, el agente comentó que "es una satisfacción plena haber conseguido el objetivo. Él venía de jugar en Colón de San Justo y se le dio la oportunidad de pasar a Unión. Fue todo demasiado rápido, porque en ocho meses, prácticamente un año, ya firmó su primer contrato. Y bueno, ahora hay que ver cómo seguimos".
Consultado sobre el permanente surgimiento de futbolistas en esta parte del país, el empresario señaló que "Santa Fe es uno de los puntos más importantes de la Argentina, porque si te pones a analizar, salen muchísimos jugadores de esa zona. Sin ir más lejos, Messi pertenece a la provincia. Entonces es uno de los puntos que a nosotros nos interesa para hacer todo el scout de jugadores jóvenes".
"Yo estoy en Buenos Aires, tenemos gente en Santa Fe, y después tenemos veedores en España, Ecuador y Paraguay. Pero la materia prima la buscamos generalmente en Argentina", comentó.
Dejando de lado el caso puntual de Fagioli, Wajnstejn habló del vínculo que pudo establecer con la dirigencia y con los responsables del fútbol amateur de Unión de Santa Fe. En este sentido, reveló: "En el club conocemos a varias de las personas, de hecho hemos hablado también con Luis, con gente del cuerpo técnico. Para mí es una institución casi modelo porque hace debutar a varios chicos".
"Si te pones a analizar, en inferiores está muy bien, al mismo nivel que los equipos grandes de Buenos Aires y eso generalmente no es fácil porque los chicos quieren venir a jugar a River y Boca y Unión le da la posibilidad de jugar en contra y demostrarse que en algún momento puedan dar ese salto", agregó.
"El plantel de Unión hoy tiene muchos jugadores jóvenes y creo que eso se debe al gran trabajo, sea de la coordinación de inferiores y de presidencia para abajo también, que es de donde salen las órdenes", dijo Wajnstejn en el cierre.