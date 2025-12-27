Debuta el 5 de enero contra La Coruña

Habló el nuevo representante de Dómina: "Queremos que pueda volver a disfrutar de jugar a la pelota"

Julián Wajnstejn, quien acompaña al delantero desde noviembre pasado, habló de su realidad en Cádiz y de su salida de Unión. Destacó el trabajo del club en inferiores y al presidente Spahn. "Jero quiere dejarle algo al club en agradecimiento", reveló.