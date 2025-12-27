Unión: Froilán extendió hasta 2028 para irse a Quito pero Meuli se queda
El chico de 19 años, varias veces citado a las Selecciones Juveniles de la AFA, se irá a atajar a la altura: firma con el Deportivo Quito. En el caso de Lucas Meuli, más allá de una oferta que no convenció desde Arabia, podría pelear el segundo puesto con Madelón.
El arquero Froilán Díaz, que a los 16 años y un día firmó por cinco años el contrato profesional más joven de la historia del Club Atlético Unión, acaba de extender su vínculo con la entidad de la Avenida López y Planes hasta 2028 para irse a préstamo por un año al Deportivo Quito, un equipo grande del Ecuador que tiene como objetivo volver a Primera División.
"Froi" se va a un grande que está en Segunda
Según pudo averiguar El Litoral, en el fútbol de ascenso de la mitad del mundo hay una reglamentación especial: cada equipo debe tener tres (3) jugadores categorías 2006 en campo.
Por eso, de entrada, el Deportivo Quito apuntó a Froilán Díaz, uno de los tantos arqueritos de esa fabriquita que encabeza Mauro Trucco en Unión. En el 2023, Froilán debutó en el arco de la Selección Juvenil Argentina Sub 17 contra Senegal en el Mundial FIFA que se disputó en Indonesia.
Unión fabrica arqueros. Foto: El Litoral
"Vine a probarme a los 11 años. Hice unas prácticas en el club y me dijeron que me quedara a vivir en la pensión, pero yo les comenté que quería sí o sí terminar la primaria, porque me faltaba muy poco. Al año siguiente me vine a vivir acá. Así que desde los 12 estoy en Unión", contaba “Froi” cuando explicaba su hoja de ruta. Esa primera prueba fue en Reconquista.
Mauro Trucco, ayudador de todos los arqueritos tatengues, recuerda que "a Froilán lo conocí en 2019 cuando su categoría, la 2006, pasa del bloque de infantiles a inferiores menores en Unión de Santa Fe. El ya en 2018 venía esporádicamente a entrenar con su categoría, con Miguel Del Predo quien era el formador de arqueros del bloque".
"Esos primeros meses en el club fueron muy duros para el debido a diferentes motivos. En primer lugar, el desarraigo de su familia, ya que siendo muy chico se fue de su casa y extrañaba mucho a sus seres queridos”.
“Luego, el nivel de exigencia propio de un club como Unión, que era una manera totalmente diferente a como entrenaba en su club de origen. Finalmente, Froi fue adaptándose a las dimensiones de su cuerpo, ya que había tenido un pico de crecimiento muy marcado y a corta edad. Lo que le dificultaba mucho el poder desempeñarse con normalidad”, recuerda Mauro Trucco.
Ahora, después de muchos entrenamientos con Primera, reserva, AFA y hasta la misma Liga Santafesina, Froilán se va a volar a la altura: jugará en el Deportivo Quito, en la mitad del mundo. Antes, extendió su contrato con el Tate hasta 2028.
A Unión no le cerró lo de Arabia: Lucas sigue
Otro de los goleros “de la casa”, como Lucas Meuli, se quedará al menos un semestre más en Casa Unión y en el 15 de Abril. El arquero fue determinante en la muy buena campaña del equipo de Nicolás Vazzoler que se quedó con la edición 2025 de la Copa Santa Fe. Además de “penalero”, Meuli fue referente y capitán.
Lucas Meuli. Foto: El Litoral
En medio de tantos arqueros (Tagliamonte, Durso, Gomes Gerth) se pensó en una salida: apareció algo de Arabia Saudita que podía ser interesante para Lucas Meuli pero poco muy convincente y consistente para Unión. Al mismo tiempo, el Tate se quedó sin Tagliamonte que volvió a Racing y sin Durso que fue repescado por Atlético Tucumán.
Más allá que Leo Madelón buscará una arquero “de nombre y recorrido”, las puertas se abren ahora para que Lucas Meuli pueda estar entre los tres goleros del plantel para pelear el segundo puesto en la próxima temporada. Hay que recordar que Meuli tiene contrato asegurado con Unión hasta diciembre de 2026.