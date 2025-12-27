Los movimientos del arco

Unión: Froilán extendió hasta 2028 para irse a Quito pero Meuli se queda

El chico de 19 años, varias veces citado a las Selecciones Juveniles de la AFA, se irá a atajar a la altura: firma con el Deportivo Quito. En el caso de Lucas Meuli, más allá de una oferta que no convenció desde Arabia, podría pelear el segundo puesto con Madelón.