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Rotura de ligamento cruzado: Lautaro Vargas pasará por el quirófano

El lateral derecho sufrió la lesión en la rodilla izquierda. Tras aguardar la evolución de la articulación y realizar nuevos estudios, se resolvió el tratamiento quirúrgico.

Lesión de Vargas | Unión-San Lorenzo | Estadio Pedro Bidegain. Foto: Juan Manuel FogliaLesión de Vargas | Unión-San Lorenzo | Estadio Pedro Bidegain. Foto: Juan Manuel Foglia
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Unión confirmó que Lautaro Vargas sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá ser operado. La decisión fue comunicada este martes mediante un nuevo parte médico.

El defensor se lesionó durante el partido ante San Lorenzo, correspondiente al Torneo Clausura. Vargas debió abandonar el campo de juego y comenzó una serie de estudios para establecer el alcance del daño.

Lautaro Vargas se toma la rodilla izquierda en el Nuevo Gasómetro. Está lesionado y descartado para el viernes en Mar del PlataUnión confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Foto: Juan Manuel Foglia

Del primer diagnóstico a la confirmación

En el informe inicial, la institución había comunicado que el futbolista presentaba un esguince severo. Debido a las condiciones clínicas de la articulación, los médicos decidieron esperar su evolución antes de establecer el tratamiento.

Después de realizar diferentes evaluaciones y estudios complementarios, el cuerpo médico confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior y resolvió avanzar con una intervención quirúrgica.

Lesión de Vargas | Unión-San Lorenzo | Estadio Pedro Bidegain. Foto: Juan Manuel FogliaEl cuerpo médico resolvió avanzar con una operación después de realizar nuevos estudios. Foto: Juan Manuel Foglia

Los próximos pasos

El club no informó cuándo se realizará la operación ni difundió un plazo estimado para el regreso del lateral. Esos tiempos quedarán sujetos al procedimiento, la evolución posterior y las distintas etapas de rehabilitación.

Vargas había ganado continuidad como lateral derecho dentro del equipo conducido por Leonardo Madelón. Unión deberá afrontar los próximos compromisos sin el defensor mientras comienza su proceso de recuperación.

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