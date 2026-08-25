Unión confirmó que Lautaro Vargas sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá ser operado. La decisión fue comunicada este martes mediante un nuevo parte médico.
Rotura de ligamento cruzado: Lautaro Vargas pasará por el quirófano
El lateral derecho sufrió la lesión en la rodilla izquierda. Tras aguardar la evolución de la articulación y realizar nuevos estudios, se resolvió el tratamiento quirúrgico.
El defensor se lesionó durante el partido ante San Lorenzo, correspondiente al Torneo Clausura. Vargas debió abandonar el campo de juego y comenzó una serie de estudios para establecer el alcance del daño.
Del primer diagnóstico a la confirmación
En el informe inicial, la institución había comunicado que el futbolista presentaba un esguince severo. Debido a las condiciones clínicas de la articulación, los médicos decidieron esperar su evolución antes de establecer el tratamiento.
Después de realizar diferentes evaluaciones y estudios complementarios, el cuerpo médico confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior y resolvió avanzar con una intervención quirúrgica.
Los próximos pasos
El club no informó cuándo se realizará la operación ni difundió un plazo estimado para el regreso del lateral. Esos tiempos quedarán sujetos al procedimiento, la evolución posterior y las distintas etapas de rehabilitación.
Vargas había ganado continuidad como lateral derecho dentro del equipo conducido por Leonardo Madelón. Unión deberá afrontar los próximos compromisos sin el defensor mientras comienza su proceso de recuperación.