Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el triunfo de Unión sobre Sarmiento

Unión ganó 3-1 contra Sarmiento en el Estadio Eva Perón, en un partido correspondiente a la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026.
El Tate y El Verdolaga se enfrentaron en el Estadio Eva Perón. El resultado fue de 3-1 en Junin.
Los goles fueron de Cristian Palacios, Brahian Cuello y Cristian Tarragona en el Tate. Junior Marabel descontó para el local.
El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de ganar 1-0 en Santa Fe, contra Aldosivi.