Inhibición FIFA

Mensaje de Capiatá a Unión: "Queremos los 563.000 dólares de Marabel en un solo pago"

El flamante presidente del club paraguayo tiene mandato de la nueva CD para "no negociar en cuotas". Habla de un llamado de Spahn: "Unión ofrece 200.000 dólares ahora y dos cuotas iguales con la diferencia". El Tate no puede comprar ni vender si no paga.