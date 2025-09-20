El bono en Unión y los $ 30 millones que deben “poner” para abrir el estadio
La dirigencia explicó que el problema es financiero pero no económico. “Hicimos muchos viajes en este tiempo y eso no se puede financiar”, señalan, entre otras cosas.
Estadio 15 de Abril. Foto: Fernando Nicola
Sábado 20.9.2025
19:23
/
La gente de Unión respondió, como no podía ser de otra manera. Quizás al principio no haya caido del todo bien la decisión de cobrar el bono, algo que es legal, está previsto en el estatuto pero, cada vez que se implementa, alza voces a favor y otras en contra. Pero se dieron explicaciones correspondientes, de parte de la dirigencia, como por ejemplo que abrir el estadio sale 30 millones de pesos, que hubo algunos gastos producto de los viajes que se debieron realizar últimamente y que el problema no pasa por lo económico, sino por lo financiero.
Y así lo explicó Andrés Valenti, el secretario del club, a El Litoral: “La situación financiera es difícil, estamos en un momento complicado, pero no en lo económico sino en lo financiero. Abrir el estadio sale 30 millones de pesos, este es un año en el que no se vendieron jugadores como en otros y la verdad es que necesitamos del apoyo a la gente. Entre Utedyc, policía, ambulancia, el costo de abrir el estadio es muy grande. Aparte, se viajó un montón en este tiempo por la seguidilla de partidos de visitante y el encuentro de Copa Argentina ante River y esos son gastos que no se pueden financiar. En fin, entiendo que algunos no estén de acuerdo, pero se juntaron varias cosas y lo que se solicitó es el valor de la mitad de una entrada general y sabemos que contamos con la fidelidad de los socios”, señaló el dirigente rojiblanco, quien también se refirió a otros temas:
La no convocatoria de Lautaro Vargas: “Lo que sabemos, es que llevó al marcador de punta que Placente viene convocando desde que dirigía al sub 17. Se ve que lo conoce más”.
Lautaro Vargas.
La reforma del estatuto: “Estamos de acuerdo, tomamos la nota que nos mandó Siempre Unión, pero no es un tema principal de agenda en este momento. Estamos en otras cosas que, hoy, creemos que son más importantes”.
La reelección indefinida del presidente: “Muchos dicen que el estatuto tendría que limitar ese aspecto para que haya alternancia y yo pienso que es relativo. A veces hacen falta figuras fuertes y en otras oportunidades se necesita algo un poco más abierto. Unión no es una dictadura, la gente lo sigue decidiendo en elecciones democráticas”.
Obras y predio: “No hemos tenido reuniones con los chicos de obras en este tiempo, pero con respecto a la obra de ampliación de Cándido Pujato, estamos solicitando los permisos de obras y luego se iniciarán los trabajos. Estamos trabajando fuerte en terminar los palcos, inauguramos el visitante y estamos no al nivel de River pero sí al nivel de Estudiantes. Quedó muy bueno ese sector”.
Convocatoria a Encuentro Unionista: “Oficialmente no hay ninguna solicitud de reunión con Pipo Desvaux y su gente. Si Miguel Torres del Sel habló con él, fue a título personal. No es tema central de agenda, pero como en la reforma del estatuto, en algún momento haremos la convocatoria a las agrupaciones. La relación que tenemos con Encuentro Unionista es buena. Nos hemos sentado con ellos a hacer el padrón, antes de las elecciones, y se hizo todo en forma transparente. Esa es la relación que queremos tener. En el partido clásico de reserva, invitamos a Pipo y su gente al palco, nos sentamos con ellos, charlamos de todos los temas y obviamente que no se descarta que hagamos algo institucional”.
La sorpresa en el mundo Unión fue grande cuando se encontraron con la novedad de la no convocatoria de Vargas. El primer indicio se dio el viernes de la semana anterior, con esa lista de 16 jugadores que no lo contemplaba. Venía de permanentes convocatorias (el pibe Chávez también, pero era más difícil que lo llevara, aún como tercer arquero) y el que le termina “sacando el lugar” es un jugador (Dylan Gorosito) que ni siquiera es titular indiscutido en la reserva de Boca, donde alterna con Baroni y Giménez en esa posición de lateral por derecha, contra la gran cantidad de partidos que lleva Vargas como titular en la primera de Unión. Y aparte, atravesando por un muy buen momento.
Sábado 20.09
17:28 Gol de Unión
Tarragona cambia el penal de VAR por gol y pone el 1 a 1,
Sábado 20.09
17:25 Penal para Unión
Sábado 20.09
16:59 Gol de Independiente Rivadavia
Pittón intenta sacar la pelota tras la contra y mete el gol en contra.
Sábado 20.09
16:45 Arranca el partido
Sábado 20.09
16:33 Los titulares de Unión
Sábado 20.09
15:26 El vestuario de Unión en la previa
Sábado 20.09
15:19 Cómo llega cada uno
Unión se ubica primero en la zona con 15 unidades y una diferencia de gol de siete goles a favor. En su último partido venció a Gimnasia y Esgrima en La Plata por 3 a 1. Su más reciente encuentro como local fue el empate 1 a 1 ante Huracán.
Independiente Rivadavia se ubica 13° en la zona con 8 unidades y una diferencia de gol de dos goles en contra. En su último partido, como visitante ante Lanús, perdió por 1 a 0. Está en las semifinales de la Copa Argentina.
Sábado 20.09
14:45 Los convocados de Unión
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.