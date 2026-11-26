El ascenso de 1966

A 60 años del día en el que Unión fue de Primera

Un día como hoy, 26 de noviembre, pero de 1966, Unión vencía a Talleres de Remedios de Escalada y ascendía por primera vez a la “A”. El presidente era el doctor Marcelo Casabianca, el “Pulpa” Etchamendi el entrenador y jugadores que pasaron a la historia.