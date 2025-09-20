Camioneros sorprendió en La Tatenguita y goleó a Unión
Con una actuación brillante de Damaris Sequeira, autora de tres tantos, el conjunto visitante venció 4 a 2 a las punteras del torneo en Santa Fe. Natalia Rea completó el resultado, mientras que para el Tatengue marcaron Lola García y Emilse Albornos.
Verde y blanco. Camionero venció a Unión y lo festejó a lo grande.
En un partido que quedará marcado como uno de los grandes golpes del torneo, el equipo femenino de Camioneros se llevó un resonante triunfo de la capital santafesina al derrotar a Unión por 4 a 2 en el predio La Tatenguita. El conjunto visitante, que llegaba con la obligación de achicar distancias en la tabla frente a las rojiblancas, desplegó su mejor versión y no dejó dudas: fue superior de principio a fin y se llevó tres puntos que pueden ser clave en el desarrollo de la competencia.
La gran figura de la tarde fue Damaris Sequeira, quien firmó una actuación memorable al marcar tres goles y transformarse en el motor ofensivo del equipo. A su potencia y precisión se sumó el aporte de Natalia Rea, que con su tanto terminó de sellar una victoria categórica. Del lado de Unión, los descuentos de Lola García y Emilse Albornos sirvieron apenas para decorar el resultado, en un partido que se les hizo cuesta arriba desde los primeros minutos.
Unión, líder indiscutido del certamen hasta aquí, llegaba con la confianza que le otorgaba una campaña sólida y con la expectativa de sostener la cima frente a su gente. Sin embargo, este sábado las tatengas se toparon con un rival que salió decidido a no especular. Camioneros impuso su ritmo en la mitad de la cancha, presionó alto y golpeó en los momentos justos. Cada avance visitante se transformó en una amenaza real, y cuando Sequeira entró en contacto con la pelota, la defensa local sufrió más de la cuenta.
El primer tiempo mostró a un Camioneros ambicioso, que no se conformó con abrir el marcador y buscó siempre ampliar la ventaja. Unión, pese a su voluntad y empuje, no encontró claridad en la generación de juego y dependió demasiado de las individualidades. La reacción llegó recién en la segunda etapa, cuando los goles de García y Albornos le dieron un respiro, pero la diferencia ya estaba marcada. La visita administró con inteligencia los tiempos y cerró el duelo con autoridad.
La goleada de Camioneros no solo impacta por lo abultado del resultado, sino porque se dio en la casa de un Unión que parecía imbatible. El triunfo visitante recorta la distancia en la tabla y abre un escenario mucho más competitivo de cara al tramo final del campeonato. Si bien las tatengas siguen siendo las punteras, ahora saben que tendrán que redoblar esfuerzos para sostenerse ante rivales que llegan con hambre de protagonismo.
Para Camioneros, la victoria en Santa Fe representa un envión anímico invaluable. Haber vencido a las líderes en condición de visitante, y con semejante contundencia, es una señal clara de que el equipo tiene argumentos para soñar en grande. La figura de Sequeira, inspirada y decisiva, simboliza el espíritu de un plantel que se animó a desafiar a las favoritas y salió fortalecido.
La pelota sigue rodando y el ascenso femenino de AFA demuestra cada fin de semana que es un torneo vibrante, donde nadie puede relajarse y todo puede cambiar en los minutos reglamentario. Unión tendrá revancha y recursos para levantarse, pero lo cierto es que este sábado en La Tatenguita, Camioneros escribió una página que sus jugadoras y su gente difícilmente olviden.
Resultados fecha 6, torneo Clausura Melina Reus Sub 16
Este viernes se alcanzaron a disputar dos encuentros de la sexta fecha del Clausura Melina Reus de la categoría Sub 16 de la Liga Santafesina, los programados en cancha de Nacional, donde justamente las Albo del Sur le ganaron a Floresta y donde el Clásico de Santa Fe quedó en manos de las Sabaleras. Los restantes fueron postergados. En barrio Sur, cancha de Nacional: Colón 2 (Josefina Parra x2) – Unión 1 (Morena Aponte), Nacional 2 (Juanita Oroño y Paulina Moreyra) – Floresta 0.
