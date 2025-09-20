Primera B femenina

Camioneros sorprendió en La Tatenguita y goleó a Unión

Con una actuación brillante de Damaris Sequeira, autora de tres tantos, el conjunto visitante venció 4 a 2 a las punteras del torneo en Santa Fe. Natalia Rea completó el resultado, mientras que para el Tatengue marcaron Lola García y Emilse Albornos.