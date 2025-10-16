Ratotti es puesto como ejemplo en Chile

Miguel Ramírez no dudó en aceptar el fichaje de un delantero argentino que venía a préstamo para integrarlo al plantel estelar de la Unión Española, que tiene como principal objetivo mantener la categoría. En pos de aquella meta, el cuadro hispano logró una victoria clave.
Venció por 4-2 a Huachipato en el estadio Santa Laura y tuvo una participación muy destacada de este ariete de 20 años que llegó cedido desde Unión. Las referencias son para Franco Ratotti, quien anotó la apertura de la cuenta contra los Acereros. También aportó una asistencia para Ignacio Jeraldino, marca el sitio Redgol, destacando la actuación del delantero santafesino.
Después de esta victoria, que le permitió a los hispanos salir de la zona de descenso directo, el Cheíto Ramírez (entrenador de Unión Española) fue muy halagüeño con Ratotti. "Las características que vimos en él en sus partidos nos gustaron y llamaron la atención. Podía ser el complemento ideal para tener a Jeraldino a su lado", dijo el DT del cuadro de Plaza Chacabuco.
Franco Ratotti, ya con la camiseta de Unión Española, junto a Matías Di Leo, su representante. "En Chile nos recibieron diez puntos", dijeron ambos en diálogo con El Litoral.
"Ser una dupla que presiona, fuerte, va al espacio. Se pueden complementar de buena manera para hacer goles. Ha pasado el tiempo, se han complementado bien, han hecho goles y eso es importante para ellos. Ratotti es un jugador joven que hace sus primeras armas", manifestó el entrenador sobre el ariete. Y dejó una comparación que le calza a todos los futbolistas chilenos.
Para Miguel Ramírez, el ejemplo del argentino Franco Ratotti en la Unión Española sirve para marcar la diferencia con el país vecino. "Viene con otra cabeza, otra experiencia y otra formación. En Argentina maduran mucho más rápido los jugadores que en Chile", admitió el ex DT de Deportes Iquique.
"Tenemos que apuntar a eso: que nuestros futbolistas maduren lo más rápido posible. Ellos necesitan jugar, jugar, jugar. Sobre todo en cadetes. Y que no tengan 30 partidos en el año, que sean 60 o 70″, fue el deseo que planteó el otrora zaguero central del Colo Colo campeón de la Copa Libertadores en 1991.
Un tema que urge sobremanera en suelo chileno, dice Redgol, sobre todo después del Mundial Sub 20 que disputó la selección chilena de Nicolás Córdova, que se despidió del certamen con una goleada sufrida ante México y tres derrotas en cuatro partidos. "Que tengan rodaje y vivan la experiencia de competir constantemente", manifestó Miguel Ramírez, que en la fecha 25 visitará a Cobresal junto a los hispanos.
El delantero pertenece a Unión y fue cedido a préstamo a Unión Española por gestión realizada por Matías Di Leo, su representante, quien antes de que se concrete el pase hizo que Ratotti firmara con Unión hasta el 2028. En diciembre, Unión tiene una cláusula de repesca y Unión Española puede ejercer la opción de compra de la mitad del pase. A todo esto, un club chino ya realizó una gestión formal para la compra del futbolista.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.