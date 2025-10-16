Spahn afina el lápiz

"Positiva" reunión por Casasol y la necesidad de una ingeniería económica en Unión

Hay temas urgentes que el club deberá resolver en lo inmediato, necesita dinero y tiene las cuentas embargadas. Uno de ellos es Casasol. Habrá un nuevo encuentro con la familia Malvicino la semana que viene.