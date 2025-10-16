"Positiva" reunión por Casasol y la necesidad de una ingeniería económica en Unión
Hay temas urgentes que el club deberá resolver en lo inmediato, necesita dinero y tiene las cuentas embargadas. Uno de ellos es Casasol. Habrá un nuevo encuentro con la familia Malvicino la semana que viene.
El predio Casasol solo sirve para los entrenamientos de primera y reserva, más la concentración. Pero hoy se hace necesario adquirirlo porque sus dueños pretenden venderlo. Crédito Fernando Nicola
Calificaron de "positiva" la primera reunión entre las autoridades de Unión y la familia Malvicino para la compra del predio Casasol, que desde hace muchos años es alquilado por la institución para las prácticas del plantel profesional y la reserva, además de ser el lugar de concentración del plantel cuando se disputan los partidos en Santa Fe.
El contrato de alquiler había finalizado en diciembre del año pasado, se extendió hasta septiembre y ahora existe una intención definitiva de la familia Malvicino de vender ese predio. Naturalmente, el principal comprador es Unión, que hoy lo necesita de manera imperiosa y fundamental, pues es el lugar en el que practica el equipo de Primera y está acondicionado especialmente para ello y en una cómoda ubicación a pocos minutos de la ciudad.
Si Unión no se queda con Casasol, tendrá un problema inmediato que es el de reubicar al plantel profesional en un lugar apto para los entrenamientos. El aspecto de la concentración se podría solucionar con un hotel, pero no así el del lugar de entrenamiento.
Luego del primer encuentro, las dos partes quedaron en reunirse la semana que viene e ir avanzando sobre algunas propuestas. Si bien El Litoral no tuvo acceso a una cifra oficial, se estima que el valor de venta de Casasol estaría entre 1.2 y 1.5 millones de dólares, aproximadamente.
Está claro que la intención del club es adquirir el predio. Y la necesidad, así lo exige. De hecho que sería una solución inmediata. Algo urgente pero no lo realmente importante para Unión, que es el de tener un predio propio que sirva de referencia única para todo el fútbol y también, de ser posible obvio, ir sumando aquellas actividades de un club que, por ejemplo, deberá disponer de más lugares de entrenamiento para el desarrollo del fútbol femenino, que lo tendrá ahora en la elite del fútbol argentino.
El presidente tatengue, Luis Spahn, tiene varios frentes económicos que resolver en los próximos tiempos. Crédito: Manuel Fabatía
El presidente Spahn y su directiva tienen ahora un abanico de cuestiones a resolver y que tienen directa relación con lo económico: 1) la compra de Casasol; 2) el arreglo con Levinton por el caso Malcorra que provocó el embargo de las cuentas bancarias; 3) las decisiones que deben tomarse a fin de año con las opciones por Tagliamonte, Mauricio Martínez y Diego Díaz; 4) el plan de obras para terminar los palcos superiores de la tribuna sur, que es la prioridad en los próximos tiempos.
Antes de Aldosivi, el presidente Spahn dijo que se necesita vender algún jugador que provoque un ingreso de 2 millones de dólares por año para equilibrar las cuentas. Lo que no se sabe es si esos 2 millones (que no solo lo expresa Spahn sino la gran mayoría de los dirigentes del fútbol argentino) representan el equilibrio en un ejercicio en el que se decida no invertir o si contempla, por ejemplo, esta inversión que debe realizar Unión para la compra de jugadores o de un predio, como ocurre en este preciso momento con Casasol.
Unión tiene jugadores en el candelero y con los oidos abiertos para escuchar ofertas. Los dos más "vendibles" en este momento, son Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas. No solo por rendimiento, sino también por edad. Y otro podría ser Jerónimo Domina, pero se sabe cuál es el cuadro de situación que no se ha modificado y por el que se espera, según lo dijo el presidente, algún tipo de novedad positiva para el club en este mes de octubre (ya pasó más de la mitad).
Si algo no se puede dejar de reconocer, es todo lo que ha ingresado al club en estos últimos años, desde aquella venta de Gastón González a la MLS. Habría que repasar cada una para llegar a una cifra más o menos exacta (¿30 millones de dólares?), pero han sido varias y muchas de ellas sumamente importantes, como las de Nardoni o Zenón. Este año, Unión vendió a Mosqueira, a Balboa, a Pardo y el préstamo de Verde. A "grosso modo", el ingreso por esas transferencias significó para el club casi 5 millones de dólares, aunque por algunos de ellos se hizo un arreglo en cuotas. También hay que señalar la inversión que se hizo a principios de año de 4,5 millones de dólares (según lo que se dijo) para el armado del plantel con el Kily González a la cabeza y lo que se invirtió en el mercado de invierno, donde, por ejemplo, se compró a Maizon Rodríguez en una cifra que superó lo que Unión recibió por el porcentaje de Pardo que le correspondía.
Mateo Del Blanco uno de los jugadores "vendibles", por el que seguramente van a consultar en este mercado de pases. Según Transfermarket, su valor de mercado es de 3,5 millones de dólares. Crédito: Joaquín Camiletti
En esta ingeniería económica y con las cuentas bancarias bloqueadas por el juicio perdido por la venta de Malcorra al Tijuana, Unión tiene en claro que necesitará dinero para incrementar su patrimonio en cuanto a infraestructura, para no perder calidad en lo deportivo y también para cumplir con las promesas que se hicieron en cuanto a obras.
Menos mal que, en lo deportivo, Madelón consiguió encarrilar un cuadro de situación que no era para nada bueno cuando lo fueron a buscar. La amenaza del descenso estaba latente. Y había un proceso electoral en vista, con una fuerte oposición. La necesidad de traer a un técnico con espalda se hizo necesario. Y Madelón, acostumbrado a pelear en esta clase de luchas, logró remontar un barrilete que con el Kily había quedado maltrecho y por el piso. Hoy, el bajón futbolístico parece desteñir una campaña que es buena. El principal objetivo que se le planteó a Madelón fue que saque a Unión de una situación que era angustiante. Y lo está logrando. Pero además, como consecuencia de ello y como "bonus track", hoy lo tiene metido dentro del Reducido, que se podría convertir en un segundo objetivo pero sin olvidarse que el motivo principal de su llegada, al margen de pegar un "golpe" electoral, fue que Unión se quede en Primera.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.