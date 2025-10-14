De Puerto Rico

Las fotos del ex Unión que cumple el sueño de enfrentar a Messi

Se llama Ricky Rivera, hizo inferiores en el Tate y es el goleador histórico de la Selección de Puerto Rico. “Viví en la pensión de Unión y estuve cuatro meses en la categoría ‘97”, dijo. Fotos inéditas en Santa Fe.