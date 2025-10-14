Unión, Favaloro y la Academia de Ciencias del Deporte hecha realidad
Cecotti, Dupuy y Sales maduraron una idea que el 14 de noviembre se presentará en sociedad. “Será para todos los deportes, para todos los clubes y sin distinción de camisetas”, señalaron sus impulsores.
La fachada de la institución rojiblanca con el frente del IPEI. Foto: Fernando Nicola
“La Academia de Ciencias del Deporte en Unión es un viejo anhelo y nos relacionamos con una Universidad como es la Favaloro, que tiene un enorme predicamento. La presentación del 14 de noviembre va a ser particular, incluiremos a todos, no será excluyente en absoluto y vamos a invitar a todos los clubes, de todas las disciplinas y del centro-norte del país, porque esa es la idea que hablamos con la gente de la Universidad Favaloro: que esta Academia de Ciencias del Deporte de Unión sea la referencia desde Santa Fe hacia el norte. Será una charla académica de algunos especialistas, como por ejemplo el doctor Roberto Peidró, que es uno de los profesionales que estará presente”.
De esta manera y con mucho énfasis y orgullo, Ricardo Dupuy, el gerente de relaciones humanas de Unión y asesor legal del IPEI, explicó lo que ocurrirá el 14 de noviembre en el club y que, sin dudas, será el puntapié inicial para algo inédito y sumamente trascendente para Santa Fe y zona de influencia: la creación de la Academia Nacional del Deporte.
La convivencia de dos mundos en Unión
“El acuerdo lo hicimos con el Instituto de Ciencias del Deporte perteneciente a la Universidad Favaloro y la idea es traer a todos los especialistas que están allí. Irónicamente, siempre decimos que en Unión tenemos dos mundos. Por un lado, el educativo con más de 1.400 alumnos y 120 docentes y con un edificio nuevo de dos plantas que inauguramos este año. Y por el otro, el mundo del deporte. Y crudamente, por eso hablo de lo irónico, hay gente que va a la cancha y no conoce el IPEI y padres que mandan sus hijos al IPEI y no saben cómo está Unión en la tabla. Por eso, con esto, logramos entrelazar los dos mundos. Y creamos un terciario relacionado con los dos mundos”, agregó Dupuy.
René Favaloro (1923-2000).
Respecto de la temática de esta Academia, dijo que “vamos a empezar con una variable para captar el interés de la gente. En marzo del año que viene arrancaremos con una jornada de ciencias del deporte. También haremos una diplomatura de cuatro meses, uno vinculado a la medicina y otra vinculada al fútbol. Y también haremos cursos, por ejemplo para chicos que tienen el secundario terminado y trabajan en un gimnasio”, señaló Dupuy.
En este proyecto también trabajaron mucho el ex dirigente del club, Diego Sales y también Amílcar Cecotti, un hombre muy importante en la vida deportiva e institucional de Unión.
Diego Sales, Amílcar Cecotti y Ricardo Dupuy, las tres personas que desde principios de año vienen trabajando en pos de un anhelo concretado: la Academia de Ciencias del Deporte de Unión.
“Será lo más amplio posible. Esos cursos, con salida laboral, tendrá como requisito el solo hecho de poseer título secundario. Y otros, serán más específicos y para gente que está en una profesión, por ejemplo para médicos. Por ejemplo, cardiología en el deporte estará apuntado a los médicos cardiólogos”, agregó Dupuy.
La jornada del 14 de noviembre
El 14 de noviembre será una jornada de lanzamiento, “haremos la presentación de la Academia y nos meteremos en algunos talleres para hacer una aproximación de lo que se dará el año que viene”, señaló, insistiendo en la apertura a todos los deportes y cualquier color de camiseta.
Respecto de la relación entre el club y el IPEI, dijo que “el IPEI tiene una caja aparte y otra es la del club. El IPEI contribuye, en el sentido de que utiliza las instalaciones del club y de esta manera suma a la caja de Unión. El edificio quedó ubicado en el centro estratégico de Santa Fe y eso, a nivel educativo, es fundamental”.
IPEI. Crédito: Flavio Raina
En su rol de gerente de relaciones humanas de Unión, dijo que “el club tiene 400 empleados y, como en cualquier empresa, el recurso humano es el más importante en cuanto al costo. Hay casi 100 personas más la seguridad privada que trabaja en la cancha cada vez que se abre".
"Y ahora tenemos el desafío del fútbol femenino, que será una erogación importante porque entiendo que tendremos que habilitar el estadio permanentemente para que el equipo juegue allí, habrá que profesionalizar y tendremos que viajar con otras categorías. Dicen que hay una ayuda económica de Afa, pero no me quiero meter mucho porque no lo conozco en profundidad”, continuó mencionando Dupuy, por este éxito deportivo de las tatengas, que ubica a Unión como el único club del interior del país en tener tres planteles profesionales (fútbol masculino, fútbol femenino y básquetbol).
Por último y volviendo a la Academia de Ciencias del Deporte, dijo que “desde febrero o marzo que venimos trabajando, porque nos quedaba el sinsabor de tener semejante estructura parada desde las 2 de la tarde hasta el otro día. ¡¿A partir de las 2 de la tarde cerrado todo el instituto en el medio de Santa Fe?! No lo queríamos de ninguna manera. Entonces empezamos a ver. Primero pensamos en un instituto de educación física, pero en Santa Fe ya hay uno y funciona bien. Entonces, optamos por las ciencias del deporte. Y eso anda muy bien en todo el mundo. Ya Juan Sebastián Verón lo ha dicho en varias ocasiones y nosotros, en Unión, lo hicimos realidad”.
