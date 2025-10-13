El martes 21 recibe al puntero Defensa

Unión debe gambetear la crisis con un final de zona “durísimo”

El equipo de Leo Madelón volvió a perder y sacó apenas dos puntos de los últimos doce que puso en juego. Ya perdió localía para los mata-mata y se achicó la distancia con los equipos que pelean el descenso en la parte baja.