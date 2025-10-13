Unión debe gambetear la crisis con un final de zona “durísimo”
El equipo de Leo Madelón volvió a perder y sacó apenas dos puntos de los últimos doce que puso en juego. Ya perdió localía para los mata-mata y se achicó la distancia con los equipos que pelean el descenso en la parte baja.
Leo Madelón, el capitán del barco tatengue.Foto: Matías Pintos.
Se dio vuelta la taba en el Mundo Unión. De ese equipo intenso, seguro, equilibrado y ganador, a esta señal débil y vulnerable que se vio en las últimas fechas: hace cuatro que no gana y acumuló dos derrotas seguidas el once de Leonardo Carol Madelón.
Los números, como antes brillaban, ahora no tienen piedad: pasó de estar primero en la zona a caer a la quinta posición, con el asterisco que Boca Juniors y Barracas Central tienen un partido pendiente. Pero, además de complicarse arriba, se achicó el oxígeno con los de abajo, porque ganaron casi todos los que pelean el descenso y esa definición promete estar abierta hasta el final.
Cuatro sin ganar y dos derrotas al hilo
Si bien el equipo venía perdiendo capacidad de juego y resultados, desde esa famosa frase en la cancha de Banfield (“No me gusta este Unión...”) a la derrota del viernes en Santiago del Estero, la crisis se profundizó, con apenas dos puntos de doce y dos derrotas al hilo: primero Aldosivi de Mar del Plata y después Central Córdoba en Santiago del Estero.
¿Estaba para jugar Marcelo Estigarribia?. Foto: Manuel Fabatía
Sin dudas, Unión perdió su norte: los jugadores en el campo y también el entrenador. Por eso es que adquieren una importancia suprema los próximos 90 minutos, el martes que viene (21 de octubre a la tardecita) frente a Defensa y Justicia, que llegará al 15 de Abril como único puntero de la zona con 19 unidades.
El Tate, ahora, quedó quinto con 17 puntos (Barracas y Tigre tienen los mismos puntos) y el noveno que es Argentinos Juniors con 15 unidades. O sea, a dos de quedar afuera de la zona.
Lo que preocupa tanto como la crisis, futbolística y de resultados, es el fixture que le queda a Unión en las cuatro fechas finales. Porque además de recibir al mejor de su zona (Defensa y Justicia, el puntero), le queda lo siguiente:
Visitar a un comprometido Newell’s Old Boys de Rosario en el estadio “Coloso” Marcelo Bielsa
Recibir a Barracas Central, “el caballo del comisario”, en el estadio 15 de Abril en lo que significará el último partido de local en Santa Fe
Terminará en la última fecha de la zona de clasificación visitando a Belgrano de Córdoba en el Gigante de Barrio Alberdi
Madelón ya cambió...¿vuelve a cambiar?
En consecuencia, las dos cosas preocupan: la crisis que debe gambetear el Unión de Leo Madelón (en juego y en puntos) y lo complicado de los rivales para las cuatro fechas finales. A priori, el único que pueda asomar como “accesible” es el de Newell’s, un equipo que está inmerso en una crisis que no es sólo deportiva sino también institucional.
¿Qué es lo que puede “ganar” Madelón en esta semana entera para preparar el partido picante contra Defensa y Justicia en Santa Fe?.
Por un lado, sin dudas, poder tener a Marcelo Estigarribia en condiciones físicas y futbolísticas de intensidad. Quedó claro, el tiempo que jugó en el Madre de Ciudades, que no estaba al ciento por ciento (cuidó su rodilla toda la semana, pero nunca se lo vio del todo cómodo) y Unión lo sintió.
Franco Fragapane. Foto: Manuel Fabatía
Por el otro, entrenar con tiempo los retoques que decida hacer de cara al “Halcón” de Varela, porque se supone que deberá cambiar y mejorar. En el caso de Julián Palacios, que arrastra un tema familiar de salud, está claro que es bastante más que Solari y que Fragapane, por más que jueguen en laterales distintos.
En el fondo, Unión se termina haciendo vulnerable con facilidad: el arquero dejó dudas y las pelotas quietas en contra son un “problemón” que terminan en gol de los rivales. ¿Tendrán chances Juan Pablo Ludueña y/o Claudio Corvalán de meterse en la defensa zonal?.
En Santiago del Estero, Leo cambió (nombres y esquema) pero le salió mal en los dos frentes: el juego y el resultado. De todos modos, aunque no le guste y “Madelón deje de hacer de Madelón”, otra vez está “obligado” a cambiar para jugar contra el duro Defensa y Justicia en Santa Fe.
