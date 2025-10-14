Unión, Casasol, el juicio por Malcorra y los cambios que planea Madelón

Si bien se ha hablado sobre que Unión necesita un predio, la realidad es que el club alquila desde hace un largo tiempo las instalaciones de Casasol, que han sido acondicionadas para la práctica del plantel profesional y la reserva, con canchas en excelentes condiciones y un lugar de concentración.
Desde ya que Casasol es un lugar extremadamente chico y apenas alcanza para estos equipos mencionados. El predio es otra cosa e involucraría también a todas las otras categorías, que realizan sus entrenamientos en Ciffu. No obstante y hasta que se haga un plan integral para que el club disponga de un solo lugar para todos, la realidad es que el club necesita de Casasol.
Casasol, una necesidad para Unión
Perder Casasol sería un trastorno muy grande para el club, pues se quedaría el plantel profesional sin un lugar adecuado para sus entrenamientos. El tema de la concentración se podría solucionar yendo a algún hotel, pero las prácticas no.
En estas horas se está evaluando la compra de Casasol por parte del club, ya que se han vencido los tiempos del alquiler que venía realizando – y renovando – la dirigencia rojiblanca desde hace muchos años y que es propiedad de la familia Malvicino. Por otra parte, se supo que habría algún interesado en comprar ese predio, por lo que se intentará llegar a un acuerdo para que no se modifique el estado de cosas y Unión sea propietario o continúe utilizando ese lugar.
Los trastornos por el caso Malcorra. Crédito: Rosario Central
Los trastornos por el caso Malcorra
Por otra parte, con respecto al juicio que la Justicia Marplatense falló a favor de Sergio Levinton, poseedor del 50 por ciento de los derechos económicos de Ignacio Malcorra y que obliga a Unión a pagar 375.000 dólares más intereses, la estrategia principal del club apunta a sustituir el embargo de las cuentas que produjo Levinton y que le ocasiona problemas a la institución.
Desde el club se aclaró que los cheques rechazados de los futbolistas no corresponden a sueldos sino a premios. Los sueldos no se abonan por ese sistema (el de la entrega de cheques) razón por la cual en ese aspecto, según lo que declaró Spahn el día del partido con Aldosivi, “el plantel se encuentra al día” y se habló con los futbolistas a los cuáles se le devolvieron los cheques por el embargo de las cuentas, para solucionar el cuadro de situación.
Madelón y una posible vuelva a las fuentes
Respecto del equipo para jugar el martes de la semana que viene ante Defensa y Justicia, queda mucho tiempo todavía y habrá pruebas en estos días. La idea del 4-2-3-1 que implementó Madelón en Santiago del Estero no funcionó, hay rendimientos que han bajado muchísimo, jugadores que no aprovecharon la oportunidad y otros, como el caso de Palacios, que habían salido del equipo y que en Santiago le dieron otro ritmo y peligrosidad al ataque cuando les tocó ingresar en el segundo tiempo.
Desde Tagliamonte, el rendimiento individual estuvo por debajo del nivel que venían mostrando, a excepción de Mateo Del Blanco, que escapa de esa calificación. Desde ya que hay jugadores que difícilmente sean “tocados” por el técnico, como la dupla de volantes centrales (Mauricio Martínez y Mauro Pittón) e inclusive los centrales (Maizon Rodríguez-Fascendini), más allá de que no anduvieron bien ante Central Córdoba. Otro caso es el de Vargas, figura recurrente en Unión, pero que el viernes pasado jugó su partido más flojo del torneo.
La vuelta al 4-4-2 no deja de ser una alternativa muy factible, con el regreso a la titularidad de Estigarribia si es que puede completar una semana de entrenamientos sin inconvenientes.
