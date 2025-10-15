"El mejor de la historia...", dijo Ema Brítez

Trionfini, el ex coordinador de Unión, llegó a una Selección FIFA

Hace siete años que le da vida a una especie de "exilo deportivo" en el Caribe: arrancó de cero, en silencio y ahora llegó al staff técnico de la Selección de República Dominicana. Desde 2014 a 2017 fue el responsable general del fútbol formativo tatengue y puso el primer ladrillo en la pared de Unión.