Argentina se juega el pase a semis del Mundial sub 20 ante Colombia: horario y cómo verlo

El equipo de Placente ya está entre los cuatro primeros tras un gran campeonato. Este miércoles juega sin la presencia de Maher Carrizo.

Los pibes argentinos llegaron al séptimo partido. Crédito: AFA
 9:37

La Selección Argentina Sub 20 de fútbol juega este miércoles 15 de octubre ante su par de Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Nacional Julio Martinez Pradanos, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

Los pibes argentinos llegaron al séptimo partido. Crédito: AFALos pibes argentinos llegaron al séptimo partido. Crédito: AFA

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos, una contundente goleada a Nigeria, 4-0 en octavos de final; y el 2-0 ante México en cuartos. Si avanza a la final, enfrentará al ganador de Marruecos vs. Francia.

Probables formaciones de Argentina vs Colombia

  • Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
  • Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

Cómo ver en vivo Argentina vs Colombia

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.

