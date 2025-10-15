Argentina se juega el pase a semis del Mundial sub 20 ante Colombia: horario y cómo verlo

La Selección Argentina Sub 20 de fútbol juega este miércoles 15 de octubre ante su par de Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.
El equipo de Placente ya está entre los cuatro primeros tras un gran campeonato. Este miércoles juega sin la presencia de Maher Carrizo.
La Selección Argentina Sub 20 de fútbol juega este miércoles 15 de octubre ante su par de Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.
El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Nacional Julio Martinez Pradanos, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.
El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos, una contundente goleada a Nigeria, 4-0 en octavos de final; y el 2-0 ante México en cuartos. Si avanza a la final, enfrentará al ganador de Marruecos vs. Francia.
El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.