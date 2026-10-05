La Reserva de Unión afrontará este martes un compromiso clave en su objetivo de recuperación cuando reciba a Banfield en el predio La Tatenguita, en el marco de la duodécima jornada de la Zona A del Torneo Proyección. El encuentro comenzará a las 15:00 y contará con el arbitraje de Joaquín García Casas, quien estará secundado por los asistentes Nicolás Ruiz Segovia y Santiago Araujo.
Unión recibirá a Banfield con la urgencia de reencontrarse con la victoria
Tras el tropiezo sufrido en Arroyo Seco frente a Rosario Central, la Reserva tatengue dirigida por Alejandro Trionfini buscará sumar de a tres este martes desde las 15:00 para no perder terreno en la tabla de posiciones del certamen.
El conjunto conducido por Alejandro Trionfini llega a este choque con la necesidad imperiosa de sumar de a tres tras atravesar un momento complejo en el certamen donde acumula 2 derrotas consecutivas (una en el clásico ante Colón).
En su última presentación, el elenco rojiblanco sufrió un duro revés en su visita a Rosario Central, al caer por 2 a 0 en el predio canalla de Arroyo Seco, en un duelo donde no logró concretar sus opciones en los momentos decisivos del complemento.
Con esa derrota en suelo rosarino, el saldo del Tatengue en lo que va del campeonato registra 2 victorias, 7 empates y 2 caídas. Ante este panorama, el cruce de este martes ante el Taladro se presenta como una oportunidad inmejorable para cortar la racha adversa, hacerse fuerte en condición de local y retomar la senda del triunfo antes de que se acorte el margen en la recta decisiva de la fase regular.