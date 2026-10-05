Torneo Proyección 2026

Unión recibirá a Banfield con la urgencia de reencontrarse con la victoria

Tras el tropiezo sufrido en Arroyo Seco frente a Rosario Central, la Reserva tatengue dirigida por Alejandro Trionfini buscará sumar de a tres este martes desde las 15:00 para no perder terreno en la tabla de posiciones del certamen.