Unión, obligado a ganarle al “Halcón”, para volver al G8
El equipo de Leo Madelón, que sacó apenas 2 de 12 y viene con dos derrotas al hilo, necesita ganar para volver a meterse en la zona de los mata-mata. Además, si bien hay muchos equipos en el medio, quedó a cinco del descenso con un partido menos.
Mejor, imposible: el 15 de Abril impecable. Foto: Fernando Nicola
Pasaron varios días de esa derrota en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y los resultados “de los otros” empeoraron la posición del Tate. Pase lo que pase, cuando Unión arranque a jugar su partido de este martes a las 19.15 frente a Defensa y Justicia, estará obligado a ganarle al “Halcón” para volver a esos ocho lugares de privilegio pensando en los mata-mata para ir por una estrella.
Hoy, antes de arrancar los 90 minutos contra el equipo verde y amarillo de Buenos Aires, Unión está afuera de los ocho con un partido menos.
Ganar para meterse en los cruces
Sin dudas, el de este martes será (salga como salga desde la chapa del resultado) un partido “de quiebre”, ya que luego quedarán tres infartantes fechas finales: el complicado Newell’s Old Boys en el Coloso del Parque Independencia de Rosario, Barracas Central en el 15 de Abril y Belgrano de Córdoba en el Gigante de Alberdi.
Volver al cero, objetivo para Tagliamionte. Foto: Manuel Fabatia
Esta crisis de resultados, con apenas 2 de 12 y dos derrotas al hilo, no solamente lo dejan afuera del G8 sino que también perdió oxígeno en la zona del descenso, donde llegó a tener una luz de 12 puntos respecto a sus perseguidores.
Ahora, con los últimos resultados, el primero que desciende es Aldosivi y el otro es San Martín de San Juan. Con un partido menos y antes de jugar contra Defensa, el Tate quedó a cinco del “Santo” cuyano. Es cierto que entre Unión y San Juan hay varios equipos en el medio, pero también en ese rubro el equipo de Leo Madelón perdió terreno.
Las dos tablas, la de la zona para ir por el campeonato y la de abajo para escaparle al descenso, lo obligan a Unión con un solo objetivo: dejar los tres puntos en casa.
¿Qué es lo que piensa Leo de cara a este martes?: por un lado, esperar a Marcelo “Chelo” Estigarribia lo más que se pueda y estirar el suspenso hasta último momento. La realidad es que “el socio de Tarragona” no está al ciento por ciento y por es la duda.
Lo que está confirmado es quién será su reemplazante: el “Huevo” Agustín Colazo, que viene de marcar un gol en Santiago del Estero en el último partido.
Bajo el signo de Leo...Madelón. Foto: Juan Manuel Foglia.
Al mismo tiempo, el entrenador ordenará el retorno de Julián Palacios por la banda derecha en reemplazo de Augusto Solari y al mismo tiempo la salida de Franco Fragapane, de muy bajo nivel en los últimos partidos.
Así las cosas, el que mantiene su lugar entre los once será Nicolás Palavecino, que apenas jugó un tiempo contra el “Ferroviario”, fue amonestado y se quedó en los vestuarios.
¿Cómo se va a parar el Tate con estos cambios?: Palacios por derecha y Palavecino por izquierda, recordando que Colazo arrancará bien cercano a la posición de Tarragona. Sigue siendo un 4-4-2 pero con más presencia ofensiva desde la teoría. El resto, todo igual: mismo arquero, misma defensa zonal y mismo doble cinco.
Defensa con una baja importante
El rival de turno del Tate, Defensa y Justicia es una de las revelaciones del campeonato. Si tenemos en cuenta su campaña anterior, donde quedó en el décimo puesto con tan solo 19 unidades y no se clasificó para los playoffs, es toda una sorpresa la actualidad del Halcón.
En esta buena racha del equipo de Mariano Soso, hay una figura que se destaca, y es la de la línea de tres centrales. El técnico utilizó este esquema a lo largo de todo el Clausura, y los resultados están a la vista: es el escolta de la zona A y ya igualó las unidades conseguidas en el Apertura, con cuatro encuentros menos.
Dentro de este trío en la defensa, hay nombres que son indiscutidos. Lucas Ferreira, Damián Fernández y Rafael Delgado salen de memoria. Pero uno de los jugadores que el técnico usaba para alternar era el de Emanuel Aguilera, central con un porte físico imponente, con 36 años y experiencia en el lomo, sumado a un ascenso con el club.
Lo cierto es que el defensor quedó fuera de la lista de convocados para el partido en el que el Halcón se impuso por 1-0 ante Argentinos, por una molestia en el aductor. Parecía que quedaría en eso nada más, en una molestia. Pero los estudios médicos arrojaron que el ex Atlas de México sufrió una ruptura fibrilar del aductor derecho y su recuperación demandaría aproximadamente cuatro semanas.
El mendocino fue una pieza fundamental en lo que fue la campaña de los de Varela en el Apertura. En este contexto, fue titular en la mayoría de los partidos, aportando una solidez defensiva a la línea de Soso y tan solo perdiéndose tres encuentros culpa de un desgarro.
En el Clausura, su participación en el equipo escaseó, ya que fue titular únicamente en dos partidos, y solo en una ocasión completó los 90 minutos.
El entrenador del Halcón lo utilizó como una opción desde el banco, entrando para ganar en la altura gracias a sus 1,87 metros, ya sea para defender o atacar. Los de Soso no podrán contar con Aguilera, que se pierde, probablemente, todo lo que resta de Clausura y podría volver en unos hipotéticos playoffs.
Sin dudas, por las necesidades de Unión y la muy buen campaña del “Halcón”, promesa de partidazo este martes a las 19.15 en el impecable césped de López y Planes.
