Este martes a las 19.15 recibe a Defensa

Unión, obligado a ganarle al “Halcón”, para volver al G8

El equipo de Leo Madelón, que sacó apenas 2 de 12 y viene con dos derrotas al hilo, necesita ganar para volver a meterse en la zona de los mata-mata. Además, si bien hay muchos equipos en el medio, quedó a cinco del descenso con un partido menos.