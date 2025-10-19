Partido clave ante Defensa y Justicia

Unión quedó octavo y prende velas por Estigarribia; si no puede jugar, irá Colazo

Los resultados, hasta ahora, son negativos para Unión, pero, en caso de ganar este martes, el equipo retornará a los puestos de privilegio y hasta podría quedar primero nuevamente. Al momento de empezar a jugar, Unión estará afuera del Reducido.