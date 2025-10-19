Unión quedó octavo y prende velas por
Estigarribia; si no puede jugar, irá Colazo
Los resultados, hasta ahora, son negativos para Unión, pero, en caso de ganar este martes, el equipo retornará a los puestos de privilegio y hasta podría quedar primero nuevamente. Al momento de empezar a jugar, Unión estará afuera del Reducido.
Marcelo Estigarribia, el delantero de Unión que tiene chances de volver a la titularidad si es que se recupera de la dolencia en la rodilla. Foto: Manuel Fabatía
Marcelo Estigarribia sigue con molestias en sus rodillas y esto lo complica a Madelón a la hora de tenerlo en óptimas condiciones para que vuelva a la titularidad. La idea del entrenador es que Estigarribia vuelva al equipo y, de esta manera, armar nuevamente el 4-4-2 tradicional con el que jugó casi todos los partidos del torneo, a excepción del último frente a Central Córdoba, cuando armó una estructura diferente con un 4-2-3-1 que no le dio resultados.
Hablando de resultados, los que se han dado hasta el momento en el grupo fueron negativos e hicieron que Unión ahora ocupe el octavo puesto. Las victorias de Racing, Belgrano y Argentinos Juniors provocaron que estos equipos logren superar al Tate en el puntaje de la zona A de la Liga Profesional, aunque Unión todavía debe jugar su partido este martes ante Defensa y Justicia.
Una zona, la A, de locura
Cualquiera sea el resultado de Tigre-Barracas, que se enfrentan este lunes a las 19, hará que Unión arranque el encuentro con el Halcón de Varela afuera de los equipos que clasifican para el Reducido. Así también habrá que decir que un eventual triunfo lo devolvería a la primera posición en la tabla, pues llegaría a los 20 puntos y hoy el puntero es Defensa y Justicia, justamente, que tiene 19.
¿Qué puede pasar?, que Tigre o Barracas gane en el choque entre ambos. En ese caso, Unión compartiría con el que consiga la victoria, la posición de privilegio en esta tabla de la zona A que se ha puesto muy pareja. De todos modos, deberá esperar que Central Córdoba no le gane a Huracán, pues si esto se produce, quedaría como único líder con 21. Este partido, entre los equipos de Kudelka y De Felippe, arrancará un ratito más tarde que el de Unión, también el martes.
En principio, dos cambios
Madelón volverá a las fuentes: 4-4-2 para recibir a Defensa y Justicia. Foto: Joaquín Camiletti.
Volviendo a la formación que dispondrá Madelón, no habrá cambios en el sistema defensivo. Tagliamonte continuará en el arco, en tanto que Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco ocuparán los cuatro puestos de la defensa, más la dupla Mauro Pittón y Mauricio Martínez en el sector central del mediocampo.
Luego, es un hecho la vuelta al equipo de Julián Palacios, de buen segundo tiempo ante Central Córdoba. Y lo haría en lugar de Augusto Solari, manteniéndose Fragapane en el equipo si esto se confirma o bien la chance para que siga Palavecino pero volcado por el costado izquierdo. Y arriba, Estigarribia-Tarragona si el “Chelo” está bien, y si no, la chance para que Colazo ingrese en el equipo como titular, luego del gol que marcó en Santiago del Estero.
Agustín Colazo podría ser el centrodelantero que acompañe a Tarragona si no se recupera Estigarribia. Foto El Litoral
De esta manera, Tagliamonte; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Palavecino o Fragapane; Estigarribia o Colazo y Tarragona es lo que está madurando Madelón para el importante choque del martes a las 19.15 en el 15 de Abril con el arbitraje de Nazareno Arasa.
En cuanto a la otra tabla, la anual, si Unión consigue la victoria le sacará 10 puntos a Aldosivi con 9 por jugarse, con lo cual ya será inalcanzable para el equipo marplatense. De todos modos, en este caso habrá que esperar lo que ocurra con los promedios. La situación de Aldosivi y San Martín de San Juan es muy delicada en las dos tablas, pero tienen chances de zafar. En la de promedios, la lucha está entre estos dos clubes y Sarmiento de Junín. En la otra, en la anual, hay otros que están comprometidos y siguen sin levantar cabeza, caso Talleres de Córdoba y Godoy Cruz, por ejemplo.
Luego se viene un rival en problemas
Después de recibir la visita de Defensa y Justicia, Unión esperará el viaje a Rosario para jugar ante Newell’s, que se quedó sin técnico luego de la decisión que tomó la dirigencia de rescindir el vínculo con Cristian Fabbiani a raíz de los malos resultados.
Hablando de Newell’s, en cuanto a los apellidos en danza no se puede obviar que el entrenador de la reserva es Lucas Bernardi, ídolo del club como jugador y que ya tuvo una experiencia como conductor de la primera división.
Es cierto que Bernardi había asumido en Newell’s en la reserva, pero aclarando que no iba a subir a primera. Pero tal esta situación traumática del club haga que el capitán del equipo del Tata Martino en 2013, ahora le de una mano a la entidad hasta el cierre del torneo.
Otra opción disponible es la del coordinador de inferiores Ariel Paolorossi junto a Gabriel del Valle Medina, tal como ocurrió en el interinato de fines de 2024.
Y un nombre de la casa que siempre le tendió una mano al club fue Adrián Coria, también con experiencia en ser “bombero” cuando al rojinegro se le queman las papas. Y nunca hay que descartar algún tapado que pueda asumir de forma urgente para sacar a flote la situación en las tres fechas que le van a quedar al campeonato.
Párrafo aparte también para la reserva de Vazzoler, que precisamente le ganó a la de Newell’s por 3 a 2 con dos golazos (el de Misael Aguirre en el primer tiempo y el de Pérez en el final del partido), colocándose en la quinta posición de la zona, con 24 puntos. Unión aventaja por 5 puntos a Barracas Central con la misma cantidad de partidos jugados (14), que es el primero que se está quedando afuera de los play off y está a cinco de Boca, que es el líder en esta zona.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
