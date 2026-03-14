En la previa de Unión-Boca, Madelón y Ubeda con ganas de repetir equipo

Si en algo se pueden dar la mano Madelón y Ubeda, los entrenadores de Unión y Boca, protagonistas del gran choque de este domingo en el 15 de Abril, es que sueñan con repetir equipo pero ambos tienen una duda.
Se dice que el partido del domingo es clave para la continuidad del técnico xeneize, que a lo sumo podría cambiar el lateral por derecha.
Si en algo se pueden dar la mano Madelón y Ubeda, los entrenadores de Unión y Boca, protagonistas del gran choque de este domingo en el 15 de Abril, es que sueñan con repetir equipo pero ambos tienen una duda.
En el caso de Madelón, la lesión en el rostro sufrida por Marcelo Estigarribia obligará a esperarlo hasta último momento. El futbolista recibió puntos de sutura de manera inmediata, pero ha tenido algunos dolores de cabeza porque, en realidad, fue un fuerte golpe con Augusto Solari y esto es lo que también preocupa, más allá de la herida y máxime tratándose de un jugador que va permanentemente al choque y al juego aéreo.
Hace varios partidos que Colazo se está recuperando de una molestia y que no integra el equipo, así que habrá que ver si Madelón se decide por Diego Díaz o si intenta algo diferente, por ejemplo, con Misael Aguirre, si es que Estigarribia no está en condiciones de acompañar a Tarragona.
En cuanto al resto del equipo, la idea es mantener esta formación titular que se viene repitiendo en los últimos tiempos, con Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Cuello; Tarragona y la duda que plantea la presencia de Estigarribia en el ataque tatengue.
En Boca, la situación está un poco más complicada desde el punto de vista de la estabilidad del técnico. Más todavía, algunos medios y páginas partidarias indican que un resultado negativo de Boca en Santa Fe podría desembocar en el alejamiento de Ubeda.
La situación no deja de ser comprometida, ya que luego del empate con San Lorenzo (partido en el que Boca no tuvo una mala actuación, pero no le alcanzó), Riquelme y parte de la dirigencia estuvo reunida en el palco presidencial de la Bombonera por largo espacio de tiempo.
Tras los cuestionamientos por los cambios en el empate con San Lorenzo, Claudio Úbeda analiza mantener su postura y repetir el equipo de Boca por tercer partido consecutivo. El entrenador entiende que el rendimiento general fue positivo y que el empate dejó más sensaciones favorables que negativas, por lo que evalúa respaldar a los mismos futbolistas de cara al próximo compromiso frente a Unión de este domingo.
Puertas adentro del cuerpo técnico consideran que, más allá del resultado, el equipo mostró funcionamiento durante buena parte del clásico. De hecho, el propio Úbeda explicó después del encuentro que no realizó modificaciones -salvo el ingreso de Iker Zufiaurre por Ádam Bareiro en el cierre- porque entendía que los once que estaban en cancha sostenían bien el desarrollo del partido.
Esa lectura refuerza la idea de ratificar la base que ya venía de la goleada ante Lanús, con la intención de darle continuidad y confianza al equipo. Sin embargo,hay un dilema que aún no está resuelto en la previa del viaje a Santa Fe: el bloque defensivo dejó dudas y es uno de los aspectos que el cuerpo técnico revisa con lupa. En particular, el lateral derecho aparece como el puesto más sensible dentro del equipo.
En ese contexto, Marcelo Weigandt podría perder su lugar si el entrenador decide realizar algún retoque puntual. El principal candidato para ingresar sería Juan Barinaga, quien ya dejó atrás su lesión y vuelve a estar disponible para pelear por el puesto. La decisión final dependerá de cómo evolucionen los últimos entrenamientos y de la búsqueda de mayor solidez en un sector que todavía no termina de convencer.
Así, mientras el Sifón intenta sostener la base que considera competitiva, también mantiene abierta la posibilidad de reacomodar piezas en una defensa que todavía no logró consolidarse en 2026. Todo se esclarecerá más tras la última práctica del sábado, cuando probablemente el cuerpo técnico pruebe el once de Boca antes de viajar a Santa Fe.
Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt o Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro, son los que tienen chances de ser titulares el domingo en nuestra ciudad, en el partido que será dirigido por Yael Falcón Pérez y dará comienzo a las 22.