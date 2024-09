Unión: la oposición pide varias explicaciones a la CD de Spahn

¿Para dónde va Unión?. Muchos de los requisitos que exige la agrupación del Dr. Marcelo Martín aparecen como cuestionamiento los días de partido en el 15 de Abril: la inhibición, la no llegada de refuerzos, las ventas, etc. Por ahora, Luis Spahn escucha pero no habla. Crédito: Manuel Fabatía