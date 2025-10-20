Unión sigue complicado de visitante y cayó ante San Martín de Corrientes por la Liga Nacional

Unión de Santa Fe cayó este domingo por la noche como visitante ante San Martín de Corrientes por 83 a 73 en el marco de la Liga Nacional de Básquet (LNB).
Fue por 83 a 73. El Tatengue quedó con una victoria y tres derrotas.
Unión de Santa Fe cayó este domingo por la noche como visitante ante San Martín de Corrientes por 83 a 73 en el marco de la Liga Nacional de Básquet (LNB).
El duelo disputado en el Estadio Raúl Argentino Ortiz de la capital correntina dejó a los tatengues con un récord de una victoria y tres derrotas, aún sin conocer el triunfo fuera del Ángel Malvicino en el comienzo de la temporad 2025/26.
El máximo anotador de los dirigidos por Maximiliano Seigorman fue Emiliano Basabe con 14 puntos. En los locales, el goleador fue Franco Méndez con 21.
Los rojiblancos volverán a jugar este mismo martes 21 de octubre en Corrientes, pero ante otro rival, Regatas. Será desde las 21:30 horas en el Jorge José Conte. El próximo partido en suelo santafesino será el viernes 24 ante Platense desde las 21 horas.
En el inicio del partido ambos equipos tomaron la iniciativa, pero comenzaron erráticos. Sin embargo, el Tatengue, aprovechando la falta de efectividad de los locales sacó ventaja, pero el ingreso de Franco Méndez desde el banco dio un empujón anímico a San Martín que lo hizo llevarse el cuarto por 16-14.
En el segundo parcial, los dirigidos por Gabriel Revidatti impusieron condiciones y ampliaron su ventaja para irse al descanso largo arriba por 44-28.
En el regreso, los dirigidos por Marcelo Seigorman se pusieron en partido y recortaron distancias con grandes actuaciones de Emiliano Basabe y Yeferson Guerra. No obstante, pese al empuje, los Rojinegros terminaron llevándose el partido por 83 a 73 con un encendido Leonel Schattmann.
