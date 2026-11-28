La obsesión de Cristian Alberto González en el verano del año pasado (2025) terminó en la compra desesperada y sorpresiva de Marcelo Estigarribia, un delantero que con la camiseta de Atlético Tucumán había jugado 74 partidos con 17 goles.
“Arreglamos con Unión lo de Estigarribia: refinanciamos todo”
En enero de 2025, el Tate se lo compraba a Atlético Tucumán por 1.5 millones de dólares más impuestos y le firmaba tres años de contrato. Ahora, después de una demanda de los tucumanos en la Cámara de Disputas de la AFA, los clubes se pusieron de acuerdo.
En ese momento, para ganarle la pulseada a Newell's, el Tate desembolsó 1.5 millones de dólares, los impuestos y un contrato garantizado a tres años.
Esa obsesión del "Kily" por un "9"...
Ahora, el punta acumula 69 partidos con la rojiblanca a bastones y 12 goles. Hace apenas unos meses, Atlético Tucumán puso el grito en el cielo, se viralizaron cheques impagos y al mismo tiempo inició la demanda en la Cámara de Disputas de la AFA, un escenario donde el mismo Unión lo había llevado a Racing por los no pagos de las transferencias de Adrián Balboa y de Juan Ignacio Nardoni.
"Está rota la cadena de pagos en el fútbol argentino", explicó el presi tatengue cuando lo consultaron los medios partidarios de Tucumán y de Avellaneda. "La economía de los clubes está muy mal en Argentina, en Sudamérica y en la MLS", agregaba el pope máximo tatengue.
Leito: "Llegamos a un acuerdo con Unión"
Lo concreto, tal como lo anticipó el histórico Mario Leito a El Litoral, es que "llegamos a un acuerdo con Unión, vamos a refinanciar todo entre los dos clubes lo que falta de Estigarribia". Consecuencia: los tucumanos van a frenar la demanda contra Unión en la Cámara de Disputas de la AFA.
En su momento, el vicepresidente de Atlético Tucumán, Ignacio Golobisky, en declaraciones al programa "Atlético Primero Siempre", había instalado el conflicto con el Tate.
"Tuvimos por ahí una realidad económica distinta del año pasado. Hay una realidad complicada en lo social, en lo económico; en todos los rubros hay un ajuste". En ese momento, explicó que la habilitación de público visitante ante River y Rosario Central fue "una suerte de auxilio, quizás no tan significativo, pero importante a nuestras arcas".
"Uno de los descalces que hoy tenemos en lo financiero es precisamente la enorme deuda que tienen con nosotros".
El caso más ruidoso era el reclamo a Unión por la transferencia de Marcelo Estigarribia y Golobisky recordó el contexto de la operación: "Nosotros en enero o febrero del año pasado decidimos la transferencia de Estigarribia a Unión donde había una cuestión personal; se quería ir por la situación de su hijito que lo tenía lejos".
"Se comprometían a pagar una determinada cantidad de dinero en dólares y además nos entregaron una serie de cheques del club para pagar todo esto", explicaba el vice de Leito.
"Lo de los dólares nos pagaron una primera parte que en general se usa para pagar los impuestos, o sea que te queda muy poco, y después comenzaron a fallar entre comillas los cheques, a rebotar, a rebotar.
"Tuvimos toda una etapa de diálogo cuando empezaron a rebotar los cheques y en algún momento nos dejaron de contestar, ya no hubo más respuesta, ya no hubo más explicaciones, ni siquiera decirnos 'Che, mirá, refinanciemos, busquemos una manera. La diferencia es que nosotros no apagamos los teléfonos", ampliaba en esa entrevista.
"Ahora con Unión estamos en el proceso de inhibición, que no es automático, es como un juicio. Desde hace un tiempo se creó la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA. Tiene un proceso muy parecido al judicial, Estamos en un proceso ejecutando los cheques por un lado y, por otro lado, en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de AFA.
"Llega un momento donde ya no hay respuesta del otro lado y nosotros hemos cuidado el patrimonio de Atlético. Hemos tenido que accionar. Es mucha plata, es muchísima plata; te diría que es un número, viendo los intereses y todo eso, que podría estar acercándose al millón de dólares de deuda", detallaba el "2" de Mario Leito en Atlético Tucumán.
Todo eso quedó archivado y si bien Mario Leito no dio precisiones a El Litoral el monto que se refinancia de ahora en adelante sería aproximado a los 750.000 dólares, que es lo que Unión le debe cancelar al "Decano" por la compra desesperada de Marcelo "Chelo" Estigarribia en el verano del año pasado. A priori, un problema menos en López y Planes mirando el 2027.