Lo confirmó Mario Leito a El Litoral desde Tucumán

“Arreglamos con Unión lo de Estigarribia: refinanciamos todo”

En enero de 2025, el Tate se lo compraba a Atlético Tucumán por 1.5 millones de dólares más impuestos y le firmaba tres años de contrato. Ahora, después de una demanda de los tucumanos en la Cámara de Disputas de la AFA, los clubes se pusieron de acuerdo.