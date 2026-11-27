"Venir a Belgrano lo vi como un salto de jerarquía. Vengo con hambre de ganar cosas importantes", decía el arquero uruguayo Thiago Cardozo cuando se desvinculaba de Unión, club que había adquirido el 65 por ciento de la ficha con una inversión muy importante en dólares. Ahora, después de salir campeón con Belgrano, dijo lo mismo: "Me gustaría jugar en un grande de Argentina".
Cardozo y Marabel: ¿dos regalos de Navidad para Unión?
Los “Piratas” dejaron caer las dos ventanas de compra que le fijó el Tate, que conserva el 65 por ciento de los derechos económicos del golero uruguayo. Hay acuerdo total entre Artime y Spahn pero no con el repre del arquero.
Cardozo: ¿la "U" de Chile o el Flamengo?
A las palabras en el fútbol, más allá del enojo de los hinchas (primero los tatengues y después los "Piratas"), se las lleva el viento. Lo concreto es que mientras pierde fuerza el acuerdo Artime-Spahn, arranca la danza de nombres de clubes interesados en fichar a Cardozo. Unión, con el 65 por ciento de los derechos económicos y el ciento por ciento de los federativos, especula y espera.
Hay que recordar que, mientras aplicaba la cesión a préstamo, Belgrano de Córdoba dejó caer dos ventanas de compra que había estipulado Unión: una por 1.000.000 de dólares y la siguiente por 1.200.000 dólares.
¿Qué ofreció Belgrano con las dos opciones vencidas?: por un lado, resignar el monto que Unión le debe por el "Huevo" Colazo (250.000 dólares) y ofrecer unos 350.000 dólares para quedarse con ese 65 por ciento del Tate.
¿Y el otro 35 por ciento de Cardozo?: como se sabe, está en manos del grupo empresario que lo maneja. Allí, en ese punto, el acuerdo estalló por los aires. Es que Belgrano ofrecía un sistema de cuotas a cuatro años de contrato. O sea, pagar el 35 por ciento de la ficha cada vez que impactaba el salario. Las partes nunca se acercaron.
En Córdoba, además, trascendió que la exigencia era igualar el salario de Cardozo a los jugadores-franquicia del plantel: "Uvita", el "Chino", Passerini.
Al toque, Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, cortó los rumores: "Nosotros le hicimos la oferta a los dos jugadores. De eso no nos podemos movilizar porque creamos una situación muy complicada para el presupuesto del plantel de Belgrano el año que viene", dijo el ex "9" que está sentado en el sillón de Alberdi.
Dos negocios modo 2027: Thiago y Junior
Cerrado el capítulo Belgrano de Córdoba, hay dos clubes importantes del continente que abren negociaciones e interés por el golero charrúa.
"Universidad de Chile sigue trabajando en el mercado de fichajes para la temporada 2027, donde uno de los puestos a potenciar es en el arco para una dura competencia con Gabriel Castellón. Uno de los nombres que comienza a tomar fuerza, al menos desde Argentina, es el de Thiago Cardozo, quien ya estuvo en el radar de los azules a mitad de la presente temporada", afirman los medios chilenos.
"El jugador no continuaría en Belgrano, por lo que hay una oportunidad, pese a que también aseguran que es seguido por el poderoso Flamengo. En Argentina destacan que Universidad de Chile nuevamente se pone a la fila para lograr su pase, mientras que también advierten que el Flamengo lo está siguiendo", comentan los trasandinos.
Así las cosas, los azules tendrán que apurar sus conversaciones, teniendo en cuenta lo difícil que es competir con el mercado brasileño y considerando que es un puesto vital para el técnico Fernando Gago.
En consecuencia, tal como ocurrió con el año de Junior Osvaldo Marabel en Sarmiento de Junín con sus 14 goles, Unión tiene en claro que su patrimonio y capital está mejorado en ambos casos al terminar cada préstamo. Más allá de las vueltas que puede tener el fútbol, está claro que Marabel no gritará goles con la camiseta de Unión y que Cardozo no volará en el arco del Tate.
A priori, más allá del esfuerzo que hizo el Tate en su momento en las compras parciales de cada ficha (el 60 por ciento de Junior Osvaldo Marabel y el 65 por ciento de Thiago Cardozo), el Mundo Unión se ilusiona "con dos posibles muy buenos ingresos" entre finales de 2026 e inicio de 2027.