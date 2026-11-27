Tiene el 65 y el 60 de cada ficha

Cardozo y Marabel: ¿dos regalos de Navidad para Unión?

Los “Piratas” dejaron caer las dos ventanas de compra que le fijó el Tate, que conserva el 65 por ciento de los derechos económicos del golero uruguayo. Hay acuerdo total entre Artime y Spahn pero no con el repre del arquero.