Unión inicia a partir de este viernes al mediodía su período de vacaciones, que se extenderá hasta después de la Navidad, en un período en el que habrá mucho trabajo de parte de la dirigencia y la secretaría técnica para ir definiendo la conformación del plantel profesional.
Unión arranca el período de vacaciones
El plantel volverá luego de la Navidad, apuntando a un comienzo de torneo que será el fin de semana del 24 de enero y con tres fechas en una semana de arranque “furioso”.
La idea de los dirigentes es tratar de que el plantel esté completo cuando los jugadores regresen al trabajo, algo prácticamente imposible de lograr en el fútbol argentino, donde se especula con la llegada de ofrecimientos hasta último momento.
Por un lado, los objetivos apuntan a la continuidad de Cristian Tarragona y Brahian Cuello. En este aspecto, las negociaciones continúan y no deja de ser un hecho positivo que los dos hayan jugado el amistoso con 9 de Julio de Rafaela. De todos modos, nada está cerrado todavía, simplemente negociaciones que intentan achicar las diferencias que existen - sobre todo con Tarragona – en esa pretensión de los dirigentes y de Madelón por sostener a ambos en el plantel profesional.
Los puestos prioritarios a reforzar
Si Tarragona y Cuello siguen, los esfuerzos apuntarán a un arquero, un central, un lateral por izquierda, un carrilero y un volante central como principales opciones para reforzar un plantel que ya se ha quedado con siete jugadores menos, que fueron los que han rescindido el contrato que tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre.
El panorama en la defensa
Por el lado de los centrales, se está recuperando Rocha de la lesión que sufrió en uno de los tendones y que lo marginó de los últimos partidos del torneo, momento en el que apareció Ignacio Isla ganándose un lugar en el equipo.
A propósito de Isla, en Buenos Aires se dice que es seguido por Vélez. De todos modos, salvo que haya un ofrecimiento muy tentador, la idea es que el defensor juegue en Unión y pueda afirmarse en la titularidad para que eso tan bueno que mostró en tan pocos partidos, no solo lo pueda sostener, sino que, además, consiga darle continuidad y así levantar también su cotización.
Tagliamonte, la prioridad para el arco
Respecto del arquero, la prioridad se llama Matías Tagliamonte. Este año atajó muy poco en Racing, fue suplente de Cambeses durante toda la temporada y su deseo es tener continuidad en otro club. Unión, a eso, se lo “asegura”, porque tuvo un buen 2025 y con Madelón como entrenador (fue el que lo puso, le dio confianza y lo eligió por encima de Thiago Cardozo, quien finalmente se fue a Belgrano).
¿Qué se dice en Buenos Aires?, que “...a la dirigencia de Racing se le presentan dos cuestiones con el arquero suplente que deberá ver de qué manera las logra resolver. Hay tiempo por delante, pero empieza a asomar un posible problema de cara a este mercado de pases 2027. La situación es que Tagliamonte quiere minutos, continuidad. Entiende que luego del buen 2025 que tuvo en Unión donde fue figura, en este 2026 su nivel bajó considerablemente y eso tiene que ver con lo poco que jugó.
Viendo como vienen las cosas para el año que viene. y con Racing en una sola competencia, el arquero sabe que va a volver a jugar poco y nada. También tiene claro que pelear el puesto con Cambeses, que es el capitán, es muy difícil. Por eso ya le hizo saber a la dirigencia que busca una salida. Su intención es encontrar continuidad en otro equipo. Y ahí es donde apareció el interés de Unión, que está con ganas de volver a contar con él. Pero claro, para eso habrá que llegar a un acuerdo económico ya que no quieren dejarlo ir así nomás”, informa el sitio Racingdealma.
Más adelante, señala que “...Matías Tagliamonte llegó a la Academia a préstamo por un año y medio, sin cargo y opción de compra de 300.000 dólares por la mitad del pase. Racing hizo uso de la opción de compra por la mitad. Unos años más tarde, se le compró un 30% más de la ficha y ahí se fue a préstamo por un año a Tigre con cargo de 50.000 dólares y opción de compra de 2.000.000 por el 80% del pase. De ahí se fue a préstamo a Gimnasia de Mendoza hasta fin de 2024 sin opción de compra.
Luego de un largo periodo de inestabilidad y sin lograr sentirse importante y tener continuidad, se fue a préstamo a Unión por un año, durante todo 2025. Ese año en la Academia estaban Arias y Cambeses. El pase se dio con una cesión con cargo de 28.000 dólares y una con opción de 500.000 dólares por la mitad del pase. Su nivel fue muy bueno, pero el Tate no tenía dinero para comprarlo. Por eso volvió a Racing en enero 2026 y extendió contrato hasta fin de 2029. Ahora en Santa Fe analizan su vuelta, pero para eso deberán negociar con la Academia”.
Altamirano surge como alternativa
Recordemos que Unión y Racing están en negociaciones por lo que el club de Avellaneda le está debiendo a Unión por el pase de Nardoni al Gremio de Porto Alegre. Por las dudas, en Unión se apuntan a otros arqueros. El nombre que surgió es el de Facundo Altamirano, que fue suplente de Devecchi en San Lorenzo durante todo este año.