Fútbol argentino - Mercado de pases

Atento Unión: Flamengo tiene en carpeta a Thiago Cardozo y en Santa Fe se ilusionan con una venta

El arquero uruguayo, cuyo 65% del pase pertenece al Tatengue, aparece en el radar del conjunto brasileño. Su préstamo en Belgrano vence a fin de año y las negociaciones para continuar en Córdoba atraviesan un momento complicado.