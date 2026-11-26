Unión sigue con atención los movimientos del mercado de pases y se ilusiona con la posibilidad de recibir un importante ingreso económico por una eventual transferencia de Thiago Cardozo. Según informó Cadena 3, Flamengo de Brasil tiene en carpeta al arquero uruguayo, cuyo pase pertenece en un 65% a la institución rojiblanca.
Atento Unión: Flamengo tiene en carpeta a Thiago Cardozo y en Santa Fe se ilusionan con una venta
El arquero uruguayo, cuyo 65% del pase pertenece al Tatengue, aparece en el radar del conjunto brasileño. Su préstamo en Belgrano vence a fin de año y las negociaciones para continuar en Córdoba atraviesan un momento complicado.
Actualmente, el guardameta se encuentra a préstamo en Belgrano de Córdoba, vínculo que vence el próximo 31 de diciembre. Si bien el conjunto pirata cuenta con una opción de compra para adquirir su ficha, por el momento las negociaciones entre las partes para extender su continuidad atraviesan un escenario complejo y sin acuerdo a la vista.
En caso de que el club cordobés finalmente desista de ejecutar la cláusula antes de fin de año, Cardozo deberá regresar a Santa Fe para reincorporarse al plantel tatengue. Sin embargo, el fuerte interés del gigante carioca abre un panorama sumamente favorable para las arcas de Unión, que conservaría la mayoría de los derechos económicos ante una posible negociación internacional con el "Mengão".