Belgrano de Córdoba recibió este jueves el trofeo correspondiente al Torneo Regional 1986, una conquista histórica que representó el primer título oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la provincia mediterránea. El presidente de la institución de Alberdi, Luis Fabián Artime, fue el encargado de recibir el galardón de manos del titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
Insólito: Belgrano recibió el trofeo de campeón del Torneo Regional 1986 tras 40 años
El presidente pirata, Luis Fabián Artime, recibió este jueves la copa de manos de Claudio Tapia. El certamen reunió a 106 clubes de las 23 provincias y el conjunto dirigido por Tomás Rodolfo Cuéllar se consagró de manera invicta tras superar en la final a Olimpo de Bahía Blanca.
La competencia se disputó en una etapa de transición clave para el fútbol nacional: tras la desaparición del antiguo Campeonato Nacional y en la antesala de la creación del Torneo Nacional B. El certamen puso en juego un título oficial de campeón y un cupo para la Copa Libertadores —que posteriormente fue modificado por la clasificación a la Liguilla Pre-Libertadores—, contando con la participación federal de 106 clubes provenientes de las 23 provincias argentinas.
En el plano deportivo, el "Pirata", conducido técnicamente por Tomás Rodolfo Cuéllar, completó una campaña perfecta e invicta a lo largo de 12 encuentros, con un saldo de nueve triunfos y tres empates. En la serie decisiva por el título, el conjunto cordobés se impuso por 3 a 1 en el partido de ida frente a Olimpo en Bahía Blanca, y ratificó su superioridad al ganar 3 a 2 en la revancha, disputada ante un estadio Gigante de Alberdi colmado.