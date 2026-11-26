Reconocimiento histórico de la AFA

Insólito: Belgrano recibió el trofeo de campeón del Torneo Regional 1986 tras 40 años

El presidente pirata, Luis Fabián Artime, recibió este jueves la copa de manos de Claudio Tapia. El certamen reunió a 106 clubes de las 23 provincias y el conjunto dirigido por Tomás Rodolfo Cuéllar se consagró de manera invicta tras superar en la final a Olimpo de Bahía Blanca.