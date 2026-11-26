Luego de completarse la llave de octavos con la clasificación de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia, la Liga Profesional de Fútbol oficializó la programación de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. De acuerdo con el cronograma difundido por la organización, los cuatro cruces eliminatorios se disputarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.
Con días y horarios confirmados, así se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura
Tras la clasificación de Boca, la Liga Profesional oficializó el cronograma de la próxima instancia, que se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. El Xeneize recibirá a Gimnasia el domingo a las 20.30, mientras que River visitará a Instituto en Alta Córdoba el sábado por la noche.
La actividad comenzará el sábado a las 20.00 con el atractivo enfrentamiento entre Vélez Sarsfield e Independiente. El "Fortín" y el "Rojo" medirán fuerzas en un duelo entre dos equipos con propuestas futbolísticas diferentes, pero que vienen respaldando su andar con resultados positivos.
Más tarde, desde las 22.00, Instituto de Córdoba recibirá a River Plate en el segundo turno sabatino. La "Gloria" volverá a ser local en su estadio de Alta Córdoba tras completar la recuperación del campo de juego, luego de que el recital de María Becerra lo obligara a trasladar su localía al estadio Mario Alberto Kempes en el cruce anterior frente a Huracán.
La acción continuará el domingo con los dos compromisos restantes de la llave. A las 17.00, Rosario Central enfrentará a Barracas Central en el Gigante de Arroyito. En tanto, el cierre de la instancia estará a cargo de Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, quienes chocarán desde las 20.30 en La Bombonera, luego de que la dirigencia xeneize solicitara adelantar el horario originalmente previsto.
En cuanto al formato de disputa, todos los cruces de eliminación directa se juegan a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones de su zona. En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, habrá un alargue de 30 minutos (dividido en dos tiempos de 15) y, de persistir la igualdad, la clasificación se definirá mediante disparos desde el punto penal. Este sistema regirá en todas las fases previas a la final, instancia decisiva que se disputará a partido único en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.