Torneo Clausura 2026 – Cuartos de final

Con días y horarios confirmados, así se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura

Tras la clasificación de Boca, la Liga Profesional oficializó el cronograma de la próxima instancia, que se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. El Xeneize recibirá a Gimnasia el domingo a las 20.30, mientras que River visitará a Instituto en Alta Córdoba el sábado por la noche.