En medio de un tenso clima institucional en la antesala de la Asamblea Extraordinaria, San Lorenzo continúa sin regularizar la deuda salarial que mantiene con el plantel profesional y corre serio riesgo de perder a una de sus principales figuras: el delantero santafesino Facundo Farías.
Por falta de pago, Facundo Farías analiza interrumpir su préstamo y dejar San Lorenzo
El ex delantero Colón no percibe su salario desde que arribó al club en agosto y evalúa regresar a Estudiantes de La Plata. En medio de un tenso clima previo a la Asamblea Extraordinaria, la dirigencia busca acordar un plan de pagos antes del inicio de las vacaciones.
Según trascendió en las últimas horas, el atacante de 24 años analiza seriamente la posibilidad de abandonar la institución de Boedo. El malestar del futbolista radica en la falta de respuestas y certezas respecto de los haberes que se le adeudan desde su arribo al club, situación que lo llevaría a gestionar la rescisión anticipada de su préstamo para regresar a Estudiantes de La Plata y definir allí los próximos pasos de su carrera.
Farías desembarcó en el "Ciclón" en agosto pasado mediante una cesión por un año que incluye una opción de compra fijada en 3 millones de dólares. Sin embargo, el delantero aún no cobró desde su llegada y el delicado panorama financiero del club precipitaría su salida antes de tiempo.
El conflicto se desarrolla en paralelo a un nuevo intento de acercamiento entre un sector de la dirigencia y los referentes del plantel para establecer un cronograma de pagos que podría concretarse antes del fin de semana. La propuesta oficial consiste en priorizar a los jugadores con atrasos más prolongados, con el objetivo de abonar al menos hasta el mes de septiembre antes del 4 de diciembre, fecha estipulada para el inicio de las vacaciones del plantel.
Hasta el momento, la tesorería azulgrana solo logró poner al día a los futbolistas juveniles formados en la institución, mientras que los contratos de los jugadores mayores arrastran deudas desde el octavo mes del año. Este escenario provocó además que varios integrantes del plantel cuyos vínculos vencen el próximo 31 de diciembre ya hayan decidido no renovar, lo que representa un serio dolor de cabeza para el entrenador Rubén Darío Insúa en el armado del equipo de cara a la temporada 2027.