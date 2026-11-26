Crisis económica en Boedo

Por falta de pago, Facundo Farías analiza interrumpir su préstamo y dejar San Lorenzo

El ex delantero Colón no percibe su salario desde que arribó al club en agosto y evalúa regresar a Estudiantes de La Plata. En medio de un tenso clima previo a la Asamblea Extraordinaria, la dirigencia busca acordar un plan de pagos antes del inicio de las vacaciones.