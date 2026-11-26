GP de Qatar

Colapinto en Qatar: el casco que llevó puesto al avión y el desafío que lo espera en Lusail

Después de terminar sexto en Las Vegas, Franco contó cómo hizo para llevar su casco en la cabina con ayuda de otros argentinos. Ya en Qatar, explicó por qué las curvas rápidas le cuestan al Alpine y qué espera de una carrera con al menos dos paradas.