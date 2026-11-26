Franco Colapinto se puso el casco antes de lo previsto. Fue en el aeropuerto, cuando se iba de Las Vegas después de terminar sexto en el Gran Premio. Llevaba cuatro bolsos, quería mantener el casco de competición en la cabina y, con ayuda de otros argentinos que iban en el mismo vuelo, terminó repartiendo parte de su equipaje.
Colapinto en Qatar: el casco que llevó puesto al avión y el desafío que lo espera en Lusail
Después de terminar sexto en Las Vegas, Franco contó cómo hizo para llevar su casco en la cabina con ayuda de otros argentinos. Ya en Qatar, explicó por qué las curvas rápidas le cuestan al Alpine y qué espera de una carrera con al menos dos paradas.
La matera por un lado, el casco por otro
A Franco le preocupaba que en la bodega se rayara la pintura del casco o se dañara alguna pieza. Dos pasajeros argentinos de su misma fila acomodaron la matera y el termo entre sus cosas. Otro se llevó la funda. Colapinto se puso el casco para embarcar y, una vez en su asiento, se lo sacó y lo dejó sobre las piernas. Viajó en clase turista, en la última fila, mientras sus cosas quedaron repartidas por el avión. "Por la fila 10 un par de cosas, en la fila 20 otras", recordó entre risas en el padoock de Qatar.
Con una gorra alusiva al Gran Premio, Franco llegó a pie al paddock de Lusail y, mientras lo filmaban para las redes de Alpine, preguntó cuántos pasos llevaban. Calculó que el camino era de casi un kilómetro y sugirió que dejaran monopatines en la entrada. Hasta propuso un orden para la próxima vez que hubiera un carrito disponible: que lo pasaran a buscar primero a él y después a Pierre Gasly.
Lo que cambia de Las Vegas a Qatar
A Colapinto le gusta Lusail y sabe en qué parte de la vuelta va a tener que trabajar más con el Alpine. «Nos falta un poco de carga», explicó. En Las Vegas, el frío y las rectas largas favorecieron al A526. En Qatar, buena parte del tiempo se gana en curvas rápidas y enlazadas, donde el auto tiene que mantener el apoyo y los neumáticos soportan una carga lateral sostenida. Es una de las condiciones en las que, según Franco, más se ven las dificultades del equipo.
Por eso valoró que esta vez el fin de semana sea sin sprint. Tendrá dos prácticas el viernes y una más el sábado para probar la puesta a punto antes de la clasificación. El punto de partida es lo que mostró el auto en Nevada, donde Gasly terminó quinto y Colapinto sexto. Entre los dos sumaron 18 puntos. Para Franco, lo mejor de ese sábado fue volver a disputar posiciones en pista con McLaren, Ferrari y Mercedes. "El equipo se merecía sumar, sumar fuerte"
Por qué Franco espera una carrera más previsible
Pirelli, de acuerdo con la FIA, fijó un máximo de 27 vueltas por juego de neumáticos. Como el Gran Premio tiene 57 giros, los pilotos tendrán que pasar al menos dos veces por boxes. Colapinto cree que eso puede hacer la carrera "un poco más aburrida". Si varios estiran el primer tramo hasta una vuelta parecida, las estrategias empiezan a juntarse. Y si aparece un auto de seguridad, muchos pueden aprovechar la misma vuelta para parar. Franco recordó que el año pasado ya se dio una situación así en Qatar.
Con Qatar y Abu Dabi por delante, Colapinto está 12° en el campeonato con 35 puntos, a tres de Arvid Lindblad. Alpine marcha sexto en Constructores con 87 unidades, a 27 de Racing Bulls.
Los horarios del GP de Qatar en Argentina
Viernes 27 de noviembre Práctica 1 a las 10.30 y práctica 2 a las 14.00
Sábado 28 de noviembre Práctica 3 a las 11.30 y clasificación a las 15.00
Domingo 29 de noviembre Carrera a las 13.00