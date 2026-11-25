En Qatar, la primera cuenta se hace antes de que se apaguen los semáforos. La carrera tiene 57 vueltas y cada juego de neumáticos podrá completar un máximo de 27. Con dos juegos nuevos se llega a 54. Así, cada piloto necesitará al menos tres juegos y dos pasos por boxes en la penúltima fecha del Mundial de Fórmula 1.
La regla de las 27 vueltas que cambia la estrategia de la Fórmula 1 en Qatar
Pirelli lleva los tres compuestos más duros de su gama a Lusail. El tope sube de 25 a 27 giros respecto de 2025 y se acumula durante todo el fin de semana, incluidas las vueltas con auto de seguridad.
Lusail recibe este fin de semana la 22ª fecha de la temporada 2026 y Pirelli lleva para la carrera nocturna la selección más dura de su gama. El C1 será el duro (blanco), el C2, el medio (amarillo), y el C3, el blando (rojo). Cada piloto tendrá 13 juegos de neumáticos lisos y deberá reservar un juego de blandos para la Q3. También estarán disponibles los intermedios (verdes) y los de lluvia extrema (azules). Si la carrera se disputa en seco, habrá que usar al menos dos compuestos distintos de los neumáticos lisos.
¿Cómo se cuentan las 27 vueltas?
El tope de 27 vueltas se aplica al kilometraje acumulado de cada juego en todas las sesiones. Si un equipo quiere guardar para el domingo un juego que ya usó en los entrenamientos o en la clasificación, tendrá que descontar esos giros. También cuentan las vueltas detrás del auto de seguridad y las que se completan bajo régimen de auto de seguridad virtual.
En carrera, el conteo va desde la largada hasta la bandera a cuadros. Quedan afuera los giros de reconocimiento, la vuelta de formación y los que se hagan después de la llegada. En las otras sesiones, una vuelta iniciada cuenta entera aunque se aborte. Y si se arma un juego con cubiertas que tienen distinto uso, manda la que más vueltas acumula. Si esa cubierta ya giró seis veces, al juego le quedan 21 vueltas. Fórmula 1
Qatar tiene este 2026 formato convencional, sin Sprint. Pirelli señala que eso les da a los equipos más tiempo de práctica para ajustar el auto y facilita la administración de los juegos que quieran reservar para la carrera.
¿Por qué Pirelli puso el límite en Lusail?
La pista tiene 16 curvas y una sucesión de sectores rápidos que somete a los neumáticos a cargas laterales durante buena parte de la vuelta. Pirelli identifica al delantero izquierdo como el que más desgaste sufre. La superficie relativamente lisa y las temperaturas altas del asfalto pueden favorecer el graining en los tres compuestos y aumentar el desgaste.
En ediciones anteriores, los neumáticos podían sostener un ritmo parejo aun con mucho desgaste. Ese rendimiento puede durar más que el margen que el fabricante considera seguro para la estructura del neumático.
Por eso este año la firma italiana y la FIA acordaron mantener un tope para limitar la fatiga de la cubierta. En 2025 fue de 25 vueltas. Este año sube a 27 porque los autos generan menos carga aerodinámica y los neumáticos tienen una construcción más reforzada. Pirelli eligió el límite de vueltas como alternativa a elevar las presiones mínimas de partida. Con ese margen, espera que los pilotos puedan apretar más en cada tanda y dedicar menos vueltas a administrar el ritmo.
Lo que pasó en 2025 cuando entró el auto de seguridad
En la vuelta 7 salió el auto de seguridad. Verstappen, que había largado tercero y ya estaba segundo, aprovechó para cambiar neumáticos. Los dos McLaren siguieron en pista. Con el límite de 25 vueltas de aquel año, quienes habían parado en la 7 podían completar otros 25 giros hasta la vuelta 32 y, desde allí, cubrir los 25 restantes. Verstappen ganó.
Con el tope de 27, una primera tanda de apenas tres vueltas ya permite, en teoría, llegar a la bandera a cuadros con otras dos de 27, siempre que los juegos sean nuevos. Por eso importa tanto cuándo se abre la primera oportunidad de parar.
Horarios del GP de Qatar en hora argentina.
- Viernes 27 de noviembre Primera práctica libre 10:30
- Viernes 27 de noviembre Segunda práctica libre 14:00
- Sábado 28 de noviembre Tercera práctica libre 11:30
- Sábado 28 de noviembre Clasificación 15:00
- Domingo 29 de noviembre Carrera (57 vueltas) 13:00