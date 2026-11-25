Automovilismo

La regla de las 27 vueltas que cambia la estrategia de la Fórmula 1 en Qatar

Pirelli lleva los tres compuestos más duros de su gama a Lusail. El tope sube de 25 a 27 giros respecto de 2025 y se acumula durante todo el fin de semana, incluidas las vueltas con auto de seguridad.