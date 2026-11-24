GP de Lusail

Colapinto va por más en Qatar tras igualar su mejor resultado en la Fórmula 1

El argentino viene de ser sexto en Las Vegas y buscará sumar por segunda carrera consecutiva. Con dos fechas por delante, Alpine llega a Lusail tras su mejor cosecha del año. El límite de 27 vueltas por juego de neumáticos llevará a todos a parar al menos dos veces.