Franco Colapinto volvió a los puntos en Las Vegas y ahora tiene la chance de encadenar dos carreras entre los diez primeros. El sexto puesto en Nevada igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 y, con el quinto lugar de Pierre Gasly, le dio a BWT Alpine 18 puntos en un solo fin de semana. Fue su mejor cosecha de 2026 y la más alta en un Gran Premio desde São Paulo 2024.
Colapinto va por más en Qatar tras igualar su mejor resultado en la Fórmula 1
El argentino viene de ser sexto en Las Vegas y buscará sumar por segunda carrera consecutiva. Con dos fechas por delante, Alpine llega a Lusail tras su mejor cosecha del año. El límite de 27 vueltas por juego de neumáticos llevará a todos a parar al menos dos veces.
Con ese resultado, Alpine viaja a Doha para el Gran Premio de Qatar, del 27 al 29 de noviembre. Es la penúltima fecha del campeonato. Después de Lusail solo quedará Abu Dhabi, el 6 de diciembre.
Colapinto y el desafío de acertar cada curva
El argentino destacó el ritmo que tuvo el Alpine en Las Vegas y cómo el equipo aprovechó con los dos autos las características de una pista que les sentó bien. Para Qatar espera una carrera más parecida a las que se vieron durante la temporada, después de un fin de semana en el que los rebufos marcaron buena parte de la acción.
“Fue fantástico volver a los puntos en Las Vegas e igualar mi mejor resultado en la Fórmula 1. Tuvimos buen ritmo todo el fin de semana porque varias características de la pista se adaptaban bien a nuestro auto, y ejecutamos muy bien todo el fin de semana con los dos autos. Esperamos mantener ese impulso en Qatar, donde probablemente volvamos a una carrera más parecida a las de esta temporada después de lo que acabamos de vivir con los rebufos, que fue una locura y algo muy particular”.
En Lusail, Franco puso el ojo en lo que pasa a la salida de las curvas, donde la grava queda muy cerca del asfalto.
“La pista castiga mucho los errores porque las camas de leca están muy cerca de la salida de las curvas. Cada vez que te vas ancho, lo pagás. Pero, por cómo se enlazan las curvas, es muy gratificante cuando te sale una buena vuelta. Estamos listos para volver a darlo todo en la penúltima fecha del año y ojalá podamos sumar puntos por segunda carrera consecutiva”.
Lusail, una pista que exige y dos paradas como mínimo
El circuito se construyó para el motociclismo y recibe al MotoGP desde 2004. La Fórmula 1 llegó 17 años después, en 2021, y con el tiempo Qatar se instaló en el tramo final del calendario. La carrera del domingo se disputará de noche, a 57 vueltas en un trazado de 5,419 kilómetros.
En Lusail predominan las curvas de media y alta velocidad, que se enlazan hasta desembocar en la recta principal, de un kilómetro. Al final de esa recta, en la llegada a la amplia curva 1, está la mejor oportunidad para intentar un sobrepaso.
La otra clave pasa por los neumáticos. Las cargas, el esfuerzo térmico y el desgaste son mayores que en otros circuitos del calendario. Por eso, Pirelli y la FIA fijaron un máximo de 27 vueltas por juego. Como en 2025, la distancia de carrera obliga a pasar al menos dos veces por boxes. Con ese límite, el momento de cada parada será una de las decisiones a seguir el domingo.
Gasly llega a las 199 largadas e iguala a Prost
El quinto puesto de Pierre Gasly fue su mejor resultado en Las Vegas y el primer top cinco de Alpine desde Qatar 2024, cuando él mismo terminó quinto. Este domingo, además, el francés llegará a 199 largadas en Grandes Premios, la misma cifra que su compatriota Alain Prost.
“Me dejó muy contento salir de Las Vegas con una buena cosecha de puntos para el equipo y con mi mejor resultado allí. Estar en la pelea con los equipos de punta durante toda la carrera, sobre todo después de algunas fechas complicadas, fue muy intenso y muy divertido. Desde Las Vegas volé de regreso a casa, a Milán, antes de poner el foco en Qatar, donde tendremos otra carrera nocturna y la penúltima fecha de la temporada”.
“Lusail es un circuito rápido y fluido, con oportunidades de sobrepaso en la curva 1. Por las características de la pista y el salto importante de temperatura, casi seguro será un desafío y un espectáculo distintos a los de Las Vegas. El equipo está motivado y espero que podamos llevar ese impulso a otro buen fin de semana, sumar más puntos y terminar la temporada de la mejor manera en estas últimas carreras”.
Los antecedentes de Alpine en Qatar
Alpine suma 87 puntos en 2026, tantos como los que reunió entre 2024 y 2025. Y Lusail es, junto con Interlagos, el circuito en el que más veces terminó entre los cinco primeros desde que compite con el nombre Alpine. Lo hizo tres veces en Qatar. En 2021, Fernando Alonso fue tercero y Esteban Ocon, quinto. En 2024, Gasly también terminó quinto.
El tercer puesto de Alonso en la primera edición del GP le dio a Alpine su único podio en Qatar. Según el repaso de la escudería, Mercedes y Ferrari también tienen uno cada uno en Lusail.
Horarios del Gran Premio de Qatar en Argentina
- Viernes 27 de noviembre Primera práctica libre 10.30
- Viernes 27 de noviembre Segunda práctica libre 14.00
- Sábado 28 de noviembre Tercera práctica libre 11.30
- Sábado 28 de noviembre Clasificación 15.00
- Domingo 29 de noviembre Carrera 13.00