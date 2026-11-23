GP de Las Vegas

Colapinto se gana el sexto puesto en una de las mejores carreras de la historia de F1

Franco termina sexto, iguala su mejor resultado en la Fórmula 1 y suma ocho de los 18 puntos de Alpine. Max Verstappen gana una carrera que cambia de líder 35 veces en 50 vueltas y muestra cuánto puede aportar el nuevo reglamento cuando el circuito acompaña.