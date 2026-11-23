A Franco Colapinto le cuesta poner en temperatura los neumáticos en el arranque. Un rato después, está pasando a los dos McLaren. Así de rápido cambia su carrera en Las Vegas, una noche en la que cuesta sostener una posición y mucho más escaparse en la punta. El argentino se recupera, pelea con Lando Norris y Oscar Piastri, se mide con las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton y cruza la meta sexto. Iguala el resultado que consiguió en Canadá, en junio, su mejor en la Fórmula 1.
Colapinto se gana el sexto puesto en una de las mejores carreras de la historia de F1
Franco termina sexto, iguala su mejor resultado en la Fórmula 1 y suma ocho de los 18 puntos de Alpine. Max Verstappen gana una carrera que cambia de líder 35 veces en 50 vueltas y muestra cuánto puede aportar el nuevo reglamento cuando el circuito acompaña.
En la ciudad del espectáculo, la Fórmula 1 entrega una carrera difícil de apartar de la vista. Hay 352 sobrepasos y 35 cambios de líder en 50 vueltas. Los cinco primeros cruzan la meta separados por menos de tres segundos. Gana Max Verstappen, con los McLaren de Norris y Piastri a sus espaldas. Y en medio de ese movimiento, Alpine consigue su mejor resultado del año, con 18 puntos entre Pierre Gasly y Colapinto.
Franco se mete en la pelea de adelante
El comienzo le exige paciencia. Según cuenta después, los neumáticos tardan en alcanzar la temperatura que necesita y el Alpine no responde como espera. Cuando las cubiertas entran en su ventana de trabajo, cambia la historia. Franco empieza a pelear por el quinto y el sexto puesto y, en un tramo de la carrera, supera tanto a Piastri como a Norris.
Ahí está lo más valioso de su actuación. En una noche en la que ganar un puesto en la recta podía significar tener que defenderlo en la frenada siguiente, Colapinto encuentra el momento para atacar y se sostiene en la pelea. Gasly también aprovecha el ritmo del Alpine y llega a discutir el tercer puesto. El equipo suma con los dos autos en una carrera en la que Ferrari deja escapar puntos tras el toque entre Leclerc y Hamilton, que le cuesta al monegasco una penalización de diez segundos.
Por qué en Las Vegas nadie se escapa
Por primera vez en el año se ve con tanta claridad cómo el nuevo reglamento puede jugar a favor de la carrera. La unidad de potencia reparte su entrega casi por mitades entre el motor de combustión y el eléctrico. La energía que se recupera, entre otros momentos, en las frenadas se puede guardar para usarla donde más convenga. En Las Vegas, elegir ese momento vale tanto para atacar como para defenderse.
La escena se repite. Un piloto se pone a tiro con el rebufo en la Strip, pasa en la frenada de la curva 14 y, cuando parece que tiene el puesto en el bolsillo, su rival se lo devuelve en la curva 1. Se había guardado batería para la recta siguiente. A eso se suma que el punto de detección del modo de adelantamiento está a la salida de la última chicana. Pasar segundo por allí, dentro del margen habilitado, da acceso a 0,5 megajulios extra. Por eso, en el tramo final, hasta puede convenir entrar a la recta principal detrás del líder.
El frío ayuda a sostener esos duelos. Con 12 grados de temperatura ambiente y 14 en el asfalto, los neumáticos blandos y medios, una vez en temperatura, aguantan muchas vueltas detrás de otro auto sin sobrecalentarse. Y como el trazado tiene pocas curvas rápidas que exijan mucha carga aerodinámica, se achican las diferencias entre los autos. Así se explica que Gasly y Arvid Lindblad lleguen a pelear en el grupo del podio.
Verstappen gana una carrera que le discuten hasta el final
Cada vez que parece que Verstappen puede abrir una diferencia, alguien vuelve a ponerse a tiro. George Russell está en la pelea y sigue en carrera pese a un toque. Kimi Antonelli todavía rueda segundo a pocas vueltas del final. Los McLaren terminan quedándose con los otros dos lugares del podio.
A Max lo pasan en la Strip y más de una vez devuelve la maniobra enseguida, por adentro o por afuera en la curva 17, que se toma a fondo. Cuando el ataque se traslada a la primera curva, obliga al rival a ir por el lado de menos agarre. Si todavía lo tiene a la par, vuelve a la carga en el enlace de las curvas 3 y 4. Después calcula que hacía falta ser alrededor de un segundo y medio por vuelta más rápido para escaparse. Su victoria se construye en esas respuestas, una tras otra.
Alpine vuelve a mirar el quinto puesto
Los 18 puntos también pesan en el Campeonato de Constructores. Racing Bulls se va de Las Vegas sin sumar y Alpine recorta la diferencia en la pelea por el quinto puesto. Alcanzarlo sigue siendo difícil con dos fechas por delante, Catar y Abu Dabi, pero la cuenta vuelve a estar abierta.
En el equipo coinciden dos buenas señales. Alpine aprovecha en Las Vegas una actualización en su unidad de potencia Mercedes, con un nuevo turbo, y Franco cuenta que ya probó en el simulador elementos del auto de 2027 y se quedó con buenas sensaciones. Antes de mirar a marzo, queda lo que se vio en la pista. Colapinto empezó buscando temperatura en las gomas y terminó peleando rueda a rueda con McLaren y Ferrari. En la noche en que más se movió el pelotón, el argentino se hizo un lugar adelante.