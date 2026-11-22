Charles Leclerc avisa por radio que, si Lewis Hamilton sigue cerrándole el espacio, la pelea va a terminar mal. Del otro lado, Lewis pide que le digan a Charles que afloje. Tiene a los McLaren adelante y quiere ir a buscarlos. Desde el muro le recuerdan a Leclerc que piense en Ferrari. En la vuelta 38, los dos llegan a la curva 7 peleando por el sexto puesto. Charles se mete por adentro, toca a Lewis y lo manda al trompo.
"Una falta de respeto": Hamilton y Leclerc reavivaron en Las Vegas la pelea que Ferrari quiso cerrar tras México
Los dos pilotos se cruzaron por radio antes del toque que mandó a Hamilton al trompo. Leclerc asumió el error, Lewis le dejó el problema a Ferrari y Vasseur habló de "falta de respeto". La discusión venía de México y el equipo ya había intentado cerrarla en São Paulo.
Apenas cae la bandera a cuadros, Frédéric Vasseur entra en la radio. Quiere ver a Leclerc antes de que hable con la prensa. Más tarde le preguntan cómo fue la conversación. «Yo hablé», responde. Charles se disculpó, pero al jefe de Ferrari se le nota la bronca. «Es una falta de respeto», dice, y menciona a la gente que trabaja en pista, a la de Maranello y a los patrocinadores. Ya había tenido que hablar de lo mismo después de México.
Leclerc vio un hueco. Hamilton le devolvió el problema a Ferrari
Tres vueltas antes del toque, Hamilton había pasado a Leclerc y a Pierre Gasly para ponerse sexto. Venía de caer al 14° lugar después de cumplir diez segundos de sanción por salirse de pista y mantener la posición frente a Lando Norris. Había recuperado terreno y sentía que todavía podía meterse en la pelea por el podio. Por eso quería sacarse de encima la disputa con su propio compañero y seguir hacia adelante.
Leclerc vio la oportunidad de recuperar el puesto cuando Lewis se ocupaba del McLaren que llevaba delante. Contó que desde el auto le pareció que había espacio suficiente por dentro. Al llegar al vértice, el hueco se había achicado. Supuso que Hamilton no lo había visto en los espejos y aclaró que no lo culpaba. Los comisarios revisaron la maniobra y determinaron que Charles había llegado desde demasiado atrás y que, en el vértice, su eje delantero todavía no estaba a la altura del espejo del otro Ferrari. Le atribuyeron toda la responsabilidad.
Hamilton volvió a pista décimo y cruzó la meta octavo. Leclerc terminó sexto en pista, pero los diez segundos lo dejaron décimo y subieron a Lewis al séptimo lugar. Charles aceptó la sanción y dijo que sentía vergüenza por el equipo. Hamilton discutió en público su penalización por la maniobra con Norris, que le pareció demasiado dura. Sobre el choque con Leclerc, fue más breve. «Eso le corresponde a Ferrari», dijo. Cuando le preguntaron si hacían falta reglas más estrictas, volvió a dejar la decisión en manos de la escudería.
La discusión que Ferrari creyó haber cerrado en Brasil
En México, Hamilton había largado desde la pole y Leclerc desde el tercer cajón de la grilla. Llegaron primero y segundo a la curva 4 en la vuelta inicial. Los dos se fueron largos, Charles cortó por el pasto y quedó adelante, y Max Verstappen aprovechó para pasar a Lewis. Leclerc recibió cinco segundos por la ventaja que sacó fuera de pista. Verstappen ganó y Ferrari terminó segundo y cuarto en una carrera en la que había tenido los dos autos en punta.
Ya entonces se vio que dentro de Ferrari esperaban respuestas distintas. Leclerc quería una indicación más clara del muro sobre si debía devolver el puesto. Vasseur recordó que habían acordado antes de largar que los pilotos resolverían esa situación por su cuenta. Hamilton pidió sentarse a hablar de cómo iban a correr entre ellos. Su preocupación iba más allá de esa carrera. Si Ferrari volvía a pelear por un título en 2027, quería que los límites estuvieran claros de antemano.
Los tres se reunieron el jueves previo al GP de São Paulo, en la habitación de hotel de Vasseur. El francés les recordó que Ferrari estaba primero. Leclerc dio el tema por aclarado y en Interlagos compartieron pista brevemente sin problemas. Ahora Charles distingue los dos episodios. En México, dice, ambos se pasaron del límite. En Las Vegas, el error fue suyo.
Vasseur les dio libertad para pelear y ahora les exige que sepan cuándo ceder
Vasseur insiste en que, en una carrera como la de Las Vegas, congelar las posiciones podía costarles caro. Con el efecto de la succión, si uno levantaba para quedarse detrás del otro Ferrari, el auto que venía pegado podía pasarlo. Por eso sigue dispuesto a dejar que se adelanten. Lo que les exige es que tomen menos riesgos entre ellos y que sepan abandonar un intento cuando el espacio se cierra.
Ahí está la disputa que Ferrari se lleva a Qatar. En México, el muro esperaba que los pilotos resolvieran por su cuenta. En Las Vegas, el equipo vio venir el problema, avisó por radio y los autos se tocaron igual. Vasseur quiere que ese límite lo reconozcan Hamilton y Leclerc desde el auto. Hamilton lleva desde México pidiendo que Ferrari lo deje claro. Y la próxima vez que los dos lleguen a la misma curva, los dos van a querer salir adelante.