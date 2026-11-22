Fórmula 1

"Una falta de respeto": Hamilton y Leclerc reavivaron en Las Vegas la pelea que Ferrari quiso cerrar tras México

Los dos pilotos se cruzaron por radio antes del toque que mandó a Hamilton al trompo. Leclerc asumió el error, Lewis le dejó el problema a Ferrari y Vasseur habló de "falta de respeto". La discusión venía de México y el equipo ya había intentado cerrarla en São Paulo.