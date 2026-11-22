GP de Las Vegas

Verstappen se rio por radio y la pelea con Russell volvió a encenderse en Las Vegas

El viernes, George había dicho que alguien tenía que plantarle cara a Max. En la carrera del GP de Las Vegas se pasaron varias veces por la punta y el británico terminó noveno tras arriesgar para volver a pelear por la victoria, y con su compañero de equipo el campeón Kimi Antonelli. Después de ganar, el neerlandés le contestó.