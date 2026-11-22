"Ja, ja. Muy bien. Madre mía". La risa de Max Verstappen se escuchó por la radio de Red Bull en la vuelta 48 del Gran Premio de Las Vegas. Acababa de ver por el retrovisor que George Russell se había ido largo y había tocado la barrera. El británico, que durante buena parte de la carrera le había discutido la punta, buscaba pasar a Kimi Antonelli para tener una última oportunidad de ir por la victoria. Terminó noveno. Max ganó y, cuando le preguntaron por lo que había dicho George el viernes, retomó la pelea.
Verstappen se rio por radio y la pelea con Russell volvió a encenderse en Las Vegas
El viernes, George había dicho que alguien tenía que plantarle cara a Max. En la carrera del GP de Las Vegas se pasaron varias veces por la punta y el británico terminó noveno tras arriesgar para volver a pelear por la victoria, y con su compañero de equipo el campeón Kimi Antonelli. Después de ganar, el neerlandés le contestó.
"Habla mucho fuera de la pista. Sinceramente, no me molesta porque está muy por debajo de mi nivel", dijo en la conferencia de prensa. Después habló de karma y contó cómo había vivido el error de Russell desde el auto. "Fue fantástico cuando miré por el retrovisor y vi lo que estaba pasando. Pensé: “Mi día no para de mejorar”. Más tarde, ante la prensa neerlandesa, también se metió con la temporada de George y la calificó de "un desastre completo".
El viernes en que Russell dijo basta
El primer cruce del fin de semana había sido en la última práctica. Russell se preparaba para una vuelta rápida cuando Verstappen lo pasó en la recta del Strip. Al llegar a la curva 14, Max frenó antes de lo esperado y cambió de dirección en plena frenada. George se metió por adentro y los autos se tocaron. Los comisarios revisaron las imágenes, la telemetría y las radios. Consideraron imprevisible el movimiento del Red Bull y le dieron una advertencia a Verstappen por conducción errática.
Russell estuvo de acuerdo con la decisión. Después de la clasificación, explicó que el reglamento permite adelantar a un piloto que está por empezar su vuelta rápida, aunque entre ellos suele respetarse ese momento. Lo que cuestionó fue que, a su entender, Verstappen lo hace con otros pilotos semana tras semana. "No voy a aceptar que alguien me perjudique así y ande como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarle cara a este tipo"
Por qué Russell se jugó el podio
George había sido el más rápido en la última práctica y en la Q3 pidió salir detrás de Antonelli para aprovechar la succión. Hizo su vuelta con aire limpio y quedó tercero. Kimi esperó hasta el último momento, abrió su giro por muy poco y marcó el mejor tiempo. "Todavía no me entra en la cabeza. Kimi dijo que ganó más de un segundo respecto de su vuelta anterior solo en las rectas", contó Russell. Con los cinco puestos de penalización para Antonelli, Verstappen quedó en la pole y George largó a su lado.
El sábado se vio por qué al puntero le costaba tanto escaparse. Russell pasó varias veces a Max y el neerlandés recuperó la posición en cada ocasión. Verstappen explicó que, en algunos de esos cruces, había dejado que George se adelantara en el Strip para recargar la batería y volver a atacarlo unas curvas más adelante.
En el cierre, Antonelli quedó segundo y Russell vio que se le iba la última oportunidad de pelear con Verstappen. "Sabía que necesitaba estar segundo al empezar la última vuelta si quería ganar. Kimi no tenía el modo de adelantamiento porque había terminado la vuelta anterior por delante de Max. Sentí que era mi oportunidad" explicó.
Se tiró por adentro en la curva 5, frenó por la parte sucia, bloqueó y tocó la barrera. Pudo volver a pista, pero Carlos Sainz le ganó el octavo puesto sobre la meta. "El riesgo era demasiado alto y pagué el precio. Podría haber sido conservador y probablemente habría terminado tercero. Y seguramente también estaría acá un poco decepcionado", dijo Russell. Con el noveno puesto a la vista, sostuvo que no se arrepentía de haberlo intentado.
La frase que ya se había escuchado en Abu Dhabi
Lo de «plantarle cara» tiene historia. En la sprint de Bakú 2023, los dos se tocaron en la segunda curva de la primera vuelta. El Red Bull quedó con un pontón dañado y Verstappen fue a buscar a Russell al parque cerrado. La discusión se hizo personal en Qatar 2024. Max perdió un puesto en la grilla por circular innecesariamente lento en clasificación y George heredó la pole. Verstappen lo pasó en la largada, ganó y después dijo que había perdido todo respeto por Russell por cómo se había manejado ante los comisarios.
Días más tarde, en Abu Dhabi, Russell aseguró que Verstappen lo había amenazado con chocarlo deliberadamente. Max lo negó. Fue entonces cuando George dijo que alguien tenía que plantarle cara. Volvieron a tocarse en Barcelona 2025, cuando Red Bull le pidió a Verstappen que le devolviera una posición a Russell. Max recibió diez segundos y tres puntos en la superlicencia. Al día siguiente reconoció que ese contacto nunca debió ocurrir. Este año hubo otro roce en Miami y los dos coincidieron en que había sido un incidente de carrera.
En Las Vegas, Russell volvió a cuestionar cómo corre Verstappen frente a los demás. Max le contestó después de ganar y llevó la discusión al rendimiento de George durante toda la temporada. La próxima vez que se crucen será en Lusail, donde hace dos años una sanción de un puesto en la grilla hizo que la pelea siguiera fuera del auto.