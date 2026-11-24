Franco Colapinto necesitaba un fin de semana así. Después de varias carreras difíciles, se metió en la Q3 en Las Vegas, superó un primer tramo complicado con neumáticos blandos usados y terminó sexto, justo detrás de Pierre Gasly. La actuación le valió un 8 sobre 10 y el séptimo puesto en los Power Rankings que publicó la Fórmula 1 tras el Gran Premio.
Colapinto sacó un 8 y quedó entre los diez mejores del fin de semana en Las Vegas
El argentino terminó sexto en la carrera y fue séptimo en los Power Rankings de la Fórmula 1. Pierre Gasly quedó segundo en la evaluación, detrás de Max Verstappen, que se llevó la victoria y un 10.
El resultado también le dio a Alpine algo que venía buscando desde principios de septiembre: sus dos autos en los puntos. La última vez había sido en Monza. En Las Vegas, Gasly fue quinto y Colapinto sexto, con los dos pilotos también entre los diez destacados por el panel.
La evaluación reúne a cinco jueces que califican a cada piloto del 1 al 10 por lo que hizo durante todo el fin de semana, dejando de lado el potencial del auto. El promedio de esas notas define el ranking de cada Gran Premio. Las calificaciones de las 21 fechas disputadas hasta Las Vegas conforman la tabla general.
Verstappen, un 10 en una carrera con 35 cambios de punta
Max Verstappen largó desde la pole y figuró como líder al cierre de 45 de las 50 vueltas. La cifra apenas cuenta una parte de lo que pasó en pista. Entre la gestión de la energía y el efecto de la succión en la recta larga, el liderazgo cambió de manos 35 veces. El neerlandés encontró la manera de responder y ganó por apenas 0,639 segundos sobre Lando Norris.
Laurent Mekies, jefe de Red Bull, dijo que su piloto parecía "de otro planeta" y destacó cómo leyó la carrera para anticiparse a sus rivales. Para los jueces de la Fórmula 1, fue una actuación de 10.
El segundo puesto de la evaluación quedó para Pierre Gasly. El francés largó octavo, llegó a marchar tercero y peleó con Kimi Antonelli hasta la última vuelta por el cuarto lugar. Acabó quinto y, después de bajarse del Alpine, contó que tuvo que bajar la potencia del motor para controlar la temperatura. A su juicio, el ritmo daba para pensar en un podio e incluso en una victoria.
Carlos Sainz completó los tres primeros del ranking. El español había clasificado 14º, pero una sanción de diez puestos por el cambio de turbo lo mandó al fondo de la grilla de partida. Desde ahí remontó hasta el octavo lugar y sumó cuatro puntos para Williams, que llevaba casi dos meses sin puntuar. Su último punto había sido en Azerbaiyán y, antes de eso, también había sumado en Mónaco, en junio.
Dos remontadas de McLaren y una última vuelta que le costó el podio a Antonelli
Lando Norris, cuarto en la evaluación, largó tercero y cayó hasta el undécimo lugar en un primer tramo condicionado por la falta de velocidad en recta y las dificultades para aprovechar la energía de la batería. El auto de seguridad de mitad de carrera y el ritmo que encontró después lo devolvieron a la pelea. Terminó segundo y describió el Gran Premio como, quizá, el más caótico de la historia de la Fórmula 1.
Oscar Piastri fue quinto en el ranking y tercero en la carrera. Largó 17º tras una penalización por cambiar componentes de la unidad de potencia y consiguió su primer podio desde Miami, en mayo. La recuperación de ambos pilotos le dio aire a McLaren en su pelea con Red Bull por el tercer puesto del Mundial de Constructores, con dos fechas por delante.
Kimi Antonelli quedó sexto en la evaluación, un lugar por delante de Colapinto. El campeón del mundo había sido el más rápido en clasificación, aunque una sanción de cinco puestos vinculada al motor lo retrasó en la grilla. En carrera peleó por la victoria y, en la última vuelta, un problema de potencia permitió que los dos McLaren lo superaran. Todavía tuvo que defenderse de Gasly para terminar cuarto. Fue el Mercedes mejor ubicado después de que George Russell golpeara el muro sobre el final.
Hadjar, Hamilton y Hülkenberg completaron los diez
Isack Hadjar fue octavo en el ranking. Largó cuarto y llegó a inquietar a Verstappen hasta que se rompió el alerón delantero de su Red Bull. Cruzó la meta 14º y perdió otro puesto por una sanción de los comisarios, que consideraron que había frenado al pelotón durante el período de auto de seguridad para abrir un hueco con su compañero.
Lewis Hamilton, noveno para el panel, terminó séptimo. El piloto de Ferrari consideró demasiado severa la sanción que recibió tras una pelea con Norris y luego se vio perjudicado por un encontronazo con Charles Leclerc, quien admitió que la maniobra le daba vergüenza. Por el ritmo que mostró entre esos incidentes, Hamilton se quedó con la sensación de que podía haber peleado por el podio.
Nico Hülkenberg cerró los diez destacados. El alemán fue 11º por sexta vez en 21 Grandes Premios. Un bloqueo de neumáticos lo hizo perder la succión del grupo de adelante y, con ella, la posibilidad de pelear por el último punto. Cerca del corte quedaron su compañero en Audi, Gabriel Bortoleto, 12º en la carrera, y Ollie Bearman, que remontó desde el fondo hasta el 13º lugar tras una penalización por cambios en el motor de su Haas.
Antonelli conserva la punta en el acumulado
El 10 de Verstappen en Las Vegas dejó al neerlandés con un promedio de 8,5, a una décima de Antonelli, que sigue al frente con 8,6. Hamilton subió un lugar y alcanzó a Liam Lawson en el tercer puesto. Gasly se mantuvo sexto y Colapinto, séptimo en la evaluación de Las Vegas, quedó fuera de los diez primeros del acumulado.
El ranking de la F1 en la temporada
1º Kimi Antonelli Mercedes 8,6 —
2º Max Verstappen Red Bull 8,5 —
3º (=) Liam Lawson Racing Bulls 7,7 —
3º (=) Lewis Hamilton Ferrari 7,7 Subió 1
5º Lando Norris McLaren 7,6 —
6º Pierre Gasly Alpine 7,5 —
7º (=) Arvid Lindblad Racing Bulls 7,3 Bajó 1
7º (=) George Russell Mercedes 7,3 Subió 1
9º Isack Hadjar Red Bull 7,2 —
10º Charles Leclerc Ferrari 7,1 Bajó 1