El auto sale de la curva 16 y se abre paso por una recta de más de un kilómetro. Al fondo está la primera curva. Ahí, cuando llega el momento de frenar, aparece la mejor chance de sobrepaso del Gran Premio de Qatar.
Qatar bajo las luces: por qué Lusail lleva al límite a la Fórmula 1
La pista que nació para el MotoGP recibe la penúltima fecha del año. Franco Colapinto llega tras su sexto puesto en Las Vegas y se encontrará con una carrera de 57 vueltas, curvas rápidas y al menos dos paradas en boxes. Se larga el domingo a las 13 de Argentina.
Más adelante cambia el trabajo al volante: entre la 12 y la 14 hay tres vértices seguidos a la derecha que se toman casi a fondo. En la misma vuelta, Lusail les pide a los pilotos que se animen a frenar tarde y que sostengan la velocidad durante varios segundos con el auto apoyado.
Franco Colapinto llega a Qatar después de igualar en Las Vegas su mejor resultado en la Fórmula 1. En la previa, el argentino marcó un detalle para seguir cuando salga a pista: la grava queda muy cerca de la salida de las curvas. Un auto que se va ancho paga enseguida el error. Y en una pista donde una curva prepara la siguiente, acertar la primera ayuda a completar toda la secuencia.
Una pista que nació para las motos
Lusail se construyó en poco más de un año en las afueras de Doha para recibir en 2004 la primera fecha de MotoGP en Qatar. La Fórmula 1 llegó en 2021 con Hamilton y Verstappen en plena pelea por el campeonato. En 2022, el país recibió el Mundial de fútbol. El Gran Premio volvió al año siguiente, al comienzo de un acuerdo de diez temporadas.
El circuito mide 5,419 kilómetros, tiene 16 curvas de media y alta velocidad en su mayoría y la carrera completa suma 308,611 kilómetros. La secuencia de la 12 a la 14 recuerda a la curva 8 de Estambul recorrida al revés. El récord de vuelta en carrera es de Lando Norris, con 1:22.384 en 2024.
En el mapa hay cuatro zonas de Straight Mode, en las que los alerones adoptan una configuración de menor resistencia al aire. Están entre las curvas 3 y 4, en el tramo hacia la 12, entre la 15 y la 16 y en la recta principal. Cerca de la salida de la última curva, el gráfico también marca los puntos de detección y activación del modo de sobrepaso.
Cuándo parar, la pregunta del domingo
Las curvas rápidas cargan las cubiertas durante buena parte de la vuelta y los pianos también pasan factura. Pirelli apunta al delantero izquierdo como el más castigado y lleva los tres compuestos más duros de su gama: C1, C2 y C3. El proveedor y la FIA fijaron un máximo de 27 vueltas por juego. Con 57 por delante, cada piloto tendrá que usar al menos tres juegos y entrar dos veces a boxes.
El año pasado, con un máximo de 25 vueltas por juego, un auto de seguridad temprano les dio a casi todos la oportunidad de hacer la primera parada. Los McLaren siguieron en pista y quedaron con las dos detenciones pendientes.
Verstappen ganó por casi ocho segundos sobre Oscar Piastri, que había hecho la pole y ganado la Sprint. Carlos Sainz subió al podio con Williams y Norris terminó cuarto. Los tres candidatos al título llegaron con chances a la última fecha, con Norris 12 puntos por delante de Max y 16 por delante de Piastri.
Del podio de Alonso al título de Verstappen
En la primera visita, en 2021, Lewis Hamilton ganó desde la pole con Mercedes y quedó a ocho puntos de Verstappen con dos carreras por delante. El neerlandés remontó una sanción en la grilla y terminó segundo. Detrás llegó Fernando Alonso con Alpine, de regreso en un podio de Fórmula 1 después de siete años.
En 2023, Piastri ganó por primera vez una Sprint y el segundo puesto le alcanzó a Verstappen para asegurar su tercer título consecutivo. Al día siguiente, Hamilton y George Russell se tocaron en la curva 1 de la primera vuelta y Max ganó el Gran Premio.
En 2024, Verstappen perdió la pole por una sanción de un puesto y Russell heredó el primer lugar de la grilla. Max tomó la punta en la vuelta inicial y ganó una carrera con tres salidas del auto de seguridad. Charles Leclerc terminó segundo y Norris remontó hasta el décimo puesto después de un stop and go de diez segundos por no reducir la velocidad bajo banderas amarillas.
Los horarios de Qatar en Argentina
Viernes 27 de noviembre Primera práctica libre 10.30
Viernes 27 de noviembre Segunda práctica libre 14.00
Sábado 28 de noviembre Tercera práctica libre 11.30
Sábado 28 de noviembre Clasificación 15.00
Domingo 29 de noviembre Carrera 13.00
En el circuito, la tribuna principal da a la recta, los boxes y los garajes. Desde la T2 se ven las primeras curvas. En noviembre, las temperaturas medias rondan los 28 °C. Fuera de la actividad del Gran Premio, hay karting en Lusail y excursiones desde Doha para hacer sandboard, pasear en camello o recorrer las dunas en 4x4.