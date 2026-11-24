GP de Qatar

Qatar bajo las luces: por qué Lusail lleva al límite a la Fórmula 1

La pista que nació para el MotoGP recibe la penúltima fecha del año. Franco Colapinto llega tras su sexto puesto en Las Vegas y se encontrará con una carrera de 57 vueltas, curvas rápidas y al menos dos paradas en boxes. Se larga el domingo a las 13 de Argentina.