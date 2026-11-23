Automovilismo

"Es de otro planeta", el elogio de Mekies a Verstappen tras la victoria en Las Vegas

A diez vueltas del final, Max le pregunta a Red Bull cómo defenderse en la última. Laurent Mekies cuenta qué le responde el equipo y explica cómo el neerlandés resiste la presión en una carrera con 35 cambios de líder.