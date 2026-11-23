A Max Verstappen todavía le quedan diez vueltas por delante y ya está pensando en la última. Mientras defiende la punta en Las Vegas, le pide a Red Bull que revise si hay algo que pueda hacer distinto cuando llegue el momento de jugarse la victoria. En el muro llevan un buen rato haciendo la misma cuenta. La respuesta que le dan es simple. Ya está haciendo lo mejor que puede hacer.
"Es de otro planeta", el elogio de Mekies a Verstappen tras la victoria en Las Vegas
A diez vueltas del final, Max le pregunta a Red Bull cómo defenderse en la última. Laurent Mekies cuenta qué le responde el equipo y explica cómo el neerlandés resiste la presión en una carrera con 35 cambios de líder.
Esa conversación cuenta una parte de la carrera que Laurent Mekies, jefe de Red Bull, mira con asombro. Verstappen larga desde la pole y pasa primero por la línea de meta en 45 de las 50 vueltas. Las otras cinco se las reparten George Russell y Kimi Antonelli. Entre un paso y el siguiente por la línea, sin embargo, la punta cambia de manos 35 veces. La recta de la Strip, el rebufo y el uso de la batería hacen que cada ataque pueda tener respuesta en la frenada siguiente.
"Creo que Max fue claramente más astuto que sus rivales por la forma en que se defendió durante 50 vueltas", dice Mekies. Y va un paso más allá. Sospecha que, en algunas ocasiones, el propio Verstappen elige dejarse pasar. "Probablemente exploró todas las opciones entre la penúltima curva, la última y la línea de meta".
La última vuelta empieza diez giros antes
Cuando Max pregunta por radio qué puede cambiar para el cierre, en Red Bull vuelven sobre los escenarios que ya venían analizando. Dónde conviene defender, cuándo responder y cómo llegar mejor ubicado a la línea. Para entonces, el piloto ya ha ensayado distintas maneras de recuperar la punta casi en el mismo momento en que la pierde.
"Cuando le respondimos, la conclusión era que ya dominaba la situación y había explorado todas las opciones. Sentíamos que sabía exactamente qué hacer en ese momento, y así fue", cuenta Mekies.
Verstappen consigue su cuarta victoria de 2026, todas en los últimos seis Grandes Premios. En los otros dos, Estados Unidos y São Paulo, también sube al podio. En Interlagos, lo hace después de largar desde el fondo de la grilla.
Lo que todavía sorprende en el muro de Red Bull
A Mekies le llama la atención lo rápido que se vuelve costumbre lo que hace Verstappen. Viene de verlo remontar en Brasil y una semana después lo escucha preguntar, en medio de una pelea por la victoria, cómo puede resolver una vuelta que todavía está lejos.
"Lo que hizo en Brasil le pareció normal a todo el mundo, cuando fue una locura", dice. Y se detiene en un detalle que se repite en Las Vegas, la forma en que Max ubica el auto respecto de sus rivales. "Siempre está en el lugar justo, en el momento justo".
En el muro de Red Bull, cuenta Mekies, la reacción se repite después de cada carrera. Se miran entre ellos y se preguntan "¿qué fue eso?". Esta vez, el jefe del equipo encuentra su propia respuesta. "Es de otro planeta".