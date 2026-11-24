Automovilismo

Los cambios en el auto de Red Bull con el que ganó Verstappen

El equipo austríaco bajó y acortó una aleta del alerón delantero del RB22 en Las Vegas, después de haber retocado los pontones en México. El equipo comparó dos versiones de la pieza durante las prácticas, en la tercera Max Verstappen encontró el balance que quería para la carrera que terminó ganando.