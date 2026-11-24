Max Verstappen ganó en Las Vegas por 639 milésimas sobre Lando Norris. Antes de esa victoria hubo un jueves de lluvia, pocas vueltas y trabajo en el garaje para encontrar un auto con el que el neerlandés se sintiera cómodo. Entre las piezas que Red Bull llevó para comparar había dos versiones de la placa lateral del alerón delantero. La diferencia estaba en una aleta pequeña, justo delante de la rueda.
Los cambios en el auto de Red Bull con el que ganó Verstappen
El equipo austríaco bajó y acortó una aleta del alerón delantero del RB22 en Las Vegas, después de haber retocado los pontones en México. El equipo comparó dos versiones de la pieza durante las prácticas, en la tercera Max Verstappen encontró el balance que quería para la carrera que terminó ganando.
Una aleta más baja y más corta
La versión anterior venía del paquete de mejoras de Bakú. Para Las Vegas, Red Bull bajó la aleta y le redujo la cuerda, es decir, su longitud de adelante hacia atrás. La nueva geometría se parece a la que Racing Bulls ya venía utilizando, según el análisis técnico de Mark Hughes y Giorgio Piola.
La pieza se llama "diveplane" y sobresale del lateral del alerón. Aporta carga al eje delantero y genera un vórtice en su punta que acelera el aire que va por fuera de la cubierta. También ayuda a separar ese flujo del que pasa por arriba del neumático. El equilibrio entre ambos permite que el aire siga más ordenado por los costados del auto y que su comportamiento sea más estable cuando los flaps del alerón cambian de posición entre la recta y la curva.
En la declaración presentada ante la FIA, Red Bull explicó que el cambio buscaba estabilizar el flujo alrededor de la pequeña superficie horizontal en la base de la placa lateral y sobre las superficies que reciben ese aire más atrás.
De Bakú a México, el otro cambio estaba en los pontones
En Bakú, Red Bull había estrenado pontones más altos y angostos. Esa configuración se mantuvo hasta Austin. En México, el equipo conservó la parte superior y recuperó la sección inferior curva y más ancha del diseño anterior a Bakú. Con ese cambio cerró el canal que corría junto al borde del piso. La carrocería revisada también se usó en São Paulo y Las Vegas.
El análisis de Hughes y Piola señala otro detalle dentro de esa sección inferior: la presencia de refuerzos cónicos. La interpretación de los autores es que le dan rigidez y limitan cuánto se deforma la pieza bajo carga. Conservar la forma ayuda a entender por qué importa la estabilidad del flujo entre el alerón, la rueda y los pontones.
El trabajo en pista
Red Bull comparó las dos versiones en las primeras prácticas, condicionadas por la lluvia. Verstappen apenas completó nueve vueltas en la segunda sesión y todavía acusaba problemas de balance en la tercera. La crónica técnica identifica la aleta nueva como la utilizada en el resto del fin de semana, aunque ofrece dos versiones incompatibles sobre cuál de las dos llevaron los autos en la tercera práctica.
En carrera, Verstappen contó que buena parte de su trabajo pasó por elegir cuándo desplegar la energía eléctrica para defenderse y recuperar posiciones. El ajuste aerodinámico formó parte de la búsqueda de equilibrio del RB22. La gestión de esa energía fue una de las claves que el propio Max destacó después de ganar.