"Mañana vamos a pelear por la victoria, seguro". Mattia Colnaghi lo dijo el sábado en Macao, después de pasar diez vueltas detrás de Rashid Al Dhaheri y cruzar la meta a poco más de dos décimas. Tenía razones para ilusionarse. Había sido rápido desde el jueves y acababa de ganarse el segundo cajón de la grilla para la final. Al día siguiente, cuando se apagaron los semáforos, el auto de MP Motorsport quedó inmóvil.
Colnaghi se ganó la primera fila en Macao y le tocó remontar desde el fondo
Mattia fue el más rápido en la primera práctica y el sábado quedó a 251 milésimas de ganar la clasificatoria. En la final se le apagó el auto cuando partía segundo. Remontó hasta el 11° puesto con la vuelta más rápida y contó qué pasó en la largada.
El jueves empezó adelante y el viernes mandó la lluvia
Colnaghi había llegado al callejero de Guia con una idea clara. Quería aprovechar la experiencia de sus dos visitas anteriores para clasificar bien y ponerse en condiciones de disputar la victoria. En la primera práctica completó 14 vueltas y en la 13 marcó 2:14.880, el mejor tiempo de la tanda. Le sacó 176 milésimas al japonés Yuki Sano.
Por la tarde bajó su registro a 2:14.711 en una clasificación que se interrumpió cinco veces con bandera roja. Quedó cuarto en la primera planilla y pasó al tercer lugar cuando le anularon el mejor tiempo a Ernesto Rivera por haber provocado una de las interrupciones. Entre Alex Ninovic, Rashid Al Dhaheri y Mattia hubo apenas 46 milésimas.
El viernes cambió la pista. Bajo la lluvia, Colnaghi dio dos vueltas sin registrar tiempo en la segunda práctica y fue 18° en la segunda clasificación con 2:39.012. Nadie pudo mejorar lo del jueves y su vuelta en seco le aseguró el tercer lugar de partida para la clasificatoria del sábado. Esa carrera, a diez giros, ordenaba la grilla de la final.
El sábado lo intentó hasta la última vuelta
Al Dhaheri le ganó la largada a Ninovic y Colnaghi también pasó al australiano cuando llegaron por primera vez a Lisboa. Ya segundo, Mattia se mantuvo detrás del emiratí y se acercó en el cierre. En el penúltimo giro hizo 2:14.652, la vuelta más rápida de la carrera. En el último volvió a probar en Lisboa, la misma curva en la que había ganado un puesto al comienzo. Al Dhaheri defendió la punta y ganó por 251 milésimas.
"Tuvimos un gran ritmo, sobre todo al final, y eso es algo que podemos aprovechar mañana" , contó Mattia después de la clasificatoria. Agradeció el trabajo de MP Motorsport y destacó cómo había funcionado el auto durante toda la semana. Para la final quedaba justo al lado del piloto al que había atacado hasta la última vuelta.
El domingo, una largada para el olvido y la vuelta más rápida
Cuando se apagaron los semáforos, el auto de Colnaghi quedó parado en el segundo cajón. Los demás lo esquivaron y, cuando consiguió ponerse en marcha, ya tenía al pelotón por delante. Cerró la primera vuelta 23° y empezó a recuperar posiciones. En el giro 12 marcó 2:15.143, el mejor tiempo de la final, y recibió la bandera a cuadros en el 11° puesto.
"Solté el embrague un poco demasiado rápido y se me apagó el auto", explicó en un video después de la carrera. También se tomó un momento para agradecerle a MP Motorsport y recordó el trabajo que había hecho el equipo para reparar el auto de su compañero Sebastian Wheldon tras el accidente en clasificación. "El auto estuvo increíble todo el fin de semana y el ritmo fue buenísimo", dijo.
La victoria fue para Kean Nakamura-Berta, que largó sexto y tomó la punta en la vuelta 10. Alex Ninovic y Rashid Al Dhaheri completaron el podio de la Copa del Mundo de Fórmula Regional.
Colnaghi se quedó con dos vueltas rápidas y la bronca de haber perdido en la largada la oportunidad que se había ganado el sábado. En redes les pidió disculpas a los integrantes del equipo y dijo que estaba orgulloso del ritmo que habían mostrado. Y antes de despedirse, ya pensaba en otra visita al callejero. "Ojalá podamos volver el año que viene para un cuarto intento. Veremos".