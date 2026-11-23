Copa del Mundo de Fórmula Regional

Colnaghi se ganó la primera fila en Macao y le tocó remontar desde el fondo

Mattia fue el más rápido en la primera práctica y el sábado quedó a 251 milésimas de ganar la clasificatoria. En la final se le apagó el auto cuando partía segundo. Remontó hasta el 11° puesto con la vuelta más rápida y contó qué pasó en la largada.